How I Met Your Mother, significato e simbologia dei colori per Ted: li avevate notati?

How I Met Your Mother è andato in onda per nove stagioni e mentre l’identità della madre ci veniva svelata lentamente i fan hanno elaborato una teoria dei colori per il protagonista Ted Mosby (Josh Radnor).

Alcuni colori infatti venivano presentati nella serie per collegarsi alla vita amorosa di Ted Mosby, argomento di cui tratta la sitcom creata da Carter Bays e Craig Thomas andata in onda dal 2005 al 2014 e ripensando a How I Met Your Mother oggi, il primo colore che ci viene in mente è senza dubbio il giallo.



L’ombrello giallo è stato il simbolo del rapporto tra Ted e la "Madre" (alias Tracy). Inoltre c'era anche il piccolo scuolabus giallo nell'appartamento di Tracy che successivamente avremmo visto sullo scaffale dietro i figli di Ted mentre raccontava loro l'epica storia di come ha incontrato la loro mamma nel 2030.



Secondo questa teoria dei colori, il giallo era associato alla felicità e al destino per Ted. Il colore è generalmente noto per essere luminoso e gioioso, per Ted simboleggiava un "lieto fine" e per intraprendere quella strada aveva bisogno di incontrare Tracy.

Ma Ted ha passato molto tempo a struggersi per Robin Scherbatsky (Cobie Smulders) nella serie, il cui colore associato da questa teoria dei fan è invece il viola.



Il secondo episodio della prima stagione di How I Met Your Mother era intitolato La giraffa viola (Purple Giraffe) e si concentrava su Ted che cercava di trovare un motivo per passare più tempo con Robin dopo aver rovinato la loro storia d'amore dicendole “Ti Amo” al primo appuntamento.

Nell'episodio, Robin ha fatto un servizio giornalistico su un bambino che è rimasto bloccato in una macchinetta dopo aver tentato di prendere una giraffa di peluche di colore viola. Da quel momento in poi, il viola sarebbe diventato il colore della relazione di Ted e Robin per tutta la serie.



Nella settima stagione con l'episodio Senza fretta (No Pressure), Ted e Robin decisero che la loro storia d'amore non aveva futuro. È interessante notare che ogni personaggio principale indossava il viola nell'episodio e quando Ted alla fine si è ritrovato solo abbiamo visto passare numerose persone con in mano ombrelli gialli. Ted aveva bisogno di superare la sua giraffa viola (Robin) prima di poter cercare il suo ombrello giallo (la madre).



Oltre al viola però, a Robin possiamo associare in qualche modo anche il colore blu del corno francese che Ted ha rubato per lei da un ristorante al loro primo appuntamento. Nessuno si aspettava che quel corno spuntasse nel finale della serie quando Ted decide di riprovarci con Robin dopo il suo divorzio da Barney (Neil Patrick Harris) e la morte di Tracy (Cristin Milioti) a causa di una malattia non rivelata.

Ted e Robin si sono riuniti ma solo dopo che lui ha trascorso anni con il suo "vero amore", Tracy. La troupe dietro la serie, inclusi alcuni dei costumisti, ha sfatato la teoria dei colori, ma molti fan non erano convinti perché ci sono stati troppi momenti chiave in cui i personaggi indossavano i colori giallo e viola per essere solo delle coincidenze. Inoltre ci sarebbero anche gli stivali rossi di Ted che potremmo associare a tutte quelle storie d'amore che alla fine lo hanno portato dalla sua Tracy, così come voleva il destino.

