How I Met Your Mother: quanti soldi ha Barney Stinson? Il mistero sui suoi guadagni

Ogni volta che qualcuno chiedeva a Barney Stinson che lavoro facesse, lui rideva e respingeva la domanda rispondendo con un semplice: “per favore..”. Il suo mestiere è stato un mistero per gran parte di How I Met Your Mother.

Fortunatamente, col passare delle stagioni alcuni misteri sulla vita di Barney sono stati svelati, in particolare anche quello sulla sua carriera.



Si presumeva che Barney fosse piuttosto ricco considerando il tipo di vita che conduceva a New York. In seguito si sarebbe scoperto che la risposta di Barney era in realtà una vera risposta. Per tutto il tempo infatti non aveva fatto altro che collaborare con l’FBI per vendicarsi del suo capo Greg che gli aveva rubato la ragazza, Shannon, da giovane.



Nell'episodio della nona stagione, intitolato Unpause, è stato rivelato che Greg si sentiva male per la situazione, così ha dato a Barney un lavoro presso AltruCell (prima che diventasse Goliath National Bank) e la posizione è stata intitolata Provide Legal Exculpation And Sign Everything.

Sì, l'acronimo del lavoro era Please in inglese, quindi: per favore. Il lavoro lo ha reso anche un capro espiatorio per tutte le attività illegali in corso alla GNB, ma Barney ha avuto il sopravvento su Greg collaborando con l’FBI a sua insaputa. Nell’episodio ha anche detto che guadagna 16 volte quello che spende in abiti.

Un utente di Reddit quindi ha cercato di capire quanto guadagnasse Barney e ha ottenuto la conferma del suo risultato direttamente da uno dei creatori della serie, Carter Bays, come potete vedere nel tweet in calce alla notizia.



Basandosi sulle affermazioni di Barney nel corso di nove stagioni, l’utente Sir-Zeph ha stimato i guadagni del biondo a $ 1,173,312 dollari all'anno. Niente male. Inoltre, due mesi dopo il matrimonio di Greg, Barney provocò il suo arresto e si assicurò una posizione alla GNB.



