How I Met Your Mother: il vero significato degli stivali rossi di Ted, la teoria segreta

Gli stivali da cowboy rossi di Ted Mosby (Josh Radnor) in How I Met Your Mother sono stati al centro di diverse battute nello show e momenti davvero divertenti, ma nascondono un significato particolare, legato anche al Playbook di Barney.

Gli indimenticabili stivali sono apparsi per la prima volta nell'episodio 3x19 intitolato Tutto in vendita (Everything Must Go). Marshall (Jason Segel) e Lily (Alyson Hanigan) sono costretti a pagare una cifra incredibilmente alta per riparare il pavimento inclinato del loro nuovo appartamento e così Marshall suggerisce a Lily di vendere alcuni dei suoi abiti firmati. Questo ha portato il gruppo di amici a parlare dei vestiti che possiedono ma non indossano mai, il che ha spinto Ted a tirare fuori gli stivali da cowboy rossi.

A quel punto Marshall, Lily e Robin (Cobie Smulders) lo hanno preso in giro per non aver mai indossato i suoi stivali, e perciò decide di indossarli per tutto l'episodio.



L'origine degli stivali da cowboy rossi di Ted è stata rivelata nell'episodio della sesta stagione intitolato Senza speranza (Hopeless). Robin incontra un uomo di nome Nick in un bar e lo riconosce immediatamente, lavorava nello stesso negozio in cui Ted aveva comprato i suoi stivali da cowboy contro il consiglio di Robin. Ted all'inizio ha deriso gli stivali, ma la commessa ha affermato che lo rendevano sexy, quindi li ha acquistati immediatamente.



Nell’episodio ventuno della quarta stagione di How I Met Your Mother intitolato La regola dei tre giorni (Three Days Rule), Ted indossa gli stivali da cowboy e ottiene il numero di una ragazza decidendo di mandarle un messaggio immediatamente piuttosto che aspettare tre giorni per chiamarla secondo la regola di Barney (Neil Patrick Harris). La ragazza risponde subito al messaggio, motivo per cui Ted si mette gli stivali. In realtà si scoprirà che Ted stava mandando messaggi a Barney e Marshall, che stavano cercando di proteggere l’amico dal fare le cose troppo velocemente con le ragazze.

Nell’ottava stagione Ted rivela che il suo amico Stuart ha preso in prestito i suoi stivali da cowboy rossi e non li ha mai restituiti. In realtà, un flashback ha rivelato che Stuart li ha dati a Barney e ha spiegato che sua moglie li ha usati per il suo costume di Wonder Woman. In quella stessa stagione, Ted iniziò a frequentare Jeanette (Abby Elliot), una ragazza che il resto del gruppo pensava fosse pazza.



A un certo punto, ha indossato gli stivali da cowboy rossi tornati a Ted che lo hanno fatto innamorare di lei ancora di più. Nell’episodio 8x18 intitolato Weekend con il morto (Weekend at Barney's), Jeanette trova il Playbook di Barney ma pensando che fosse di Ted distrugge l’appartamento di quest’ultimo. Jeanette getta le sue cose dalla finestra prima di dargli fuoco.



Il momento in cui gli stivali rossi da cowboy furono distrutti fu lo stesso momento in cui Ted decise che aveva bisogno di sistemarsi e rinunciare al suo stile di vita fatto di appuntamenti frivoli. Gli stivali secondo i fan, probabilmente erano una rappresentazione della sua vecchia vita e la loro distruzione coincise con la distruzione del Playbook di Barney, un altro oggetto importante nello show che rappresentava la vecchia vita di Barney.



Entrambi i personaggi da quel momento in poi si evolveranno, cresceranno e si lasceranno alle spalle il loro passato.



Scoprite quanto guadagnavano gli attori di How I Met Your Mother e i 5 momenti più tristi in assoluto di How I Met Your Mother.