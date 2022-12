How I Met Your Father 2: Hulu annuncia la data di uscita della seconda stagione!

Nelle scorse ore Hulu ha annunciato la data di uscita ufficiale della seconda stagione di How I Met Your Father, la serie creata da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger ispirata alla celebre HIMYM.

I nuovi episodi verranno rilasciati con cadenza settimanale a partire dal prossimo 24 gennaio negli Stati Uniti, circa un anno dopo il debutto della prima stagione. Per l'occasione, Hulu ha rilasciato anche delle nuove immagini promozionali, che potete recuperare in calce alla notizia.

La data di uscita italiana non è stata invece ancora rivelata, ma immaginiamo che il primo episodio debutterà con qualche mese di ritardo, o almeno questo è quello che accaduto lo scorso anno. Ovviamente, How I Met Your Father 2 sarà disponibile in Italia su Disney.

Lo show riprende la struttura della serie madre e si svolge quindi in due diverse linee temporali, con Kim Catrall che interpreta la versione "anziana" della Sophie di Hilary Duff. Il restante cast è composto da Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma, Kim Cattrall, Daniel Augustin, Ashley Reyes e Josh Peck. Prodotta dalla 20th Television, i produttori esecutivi sono Aptaker, Berger, Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman e Adam Londy.

In attesa di nuovi aggiornamenti, vi lasciamo con la nostra recensione di How I Met Your Father.