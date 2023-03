How I Met Your Father 2: ancora un ritorno 'leggendario' per Neil Patrick Harris

Il ritorno di Neil Patrick Harris in How I Met Your Father era già stato ampiamente anticipato in alcune immagini ma adesso lo show è pronto a dare il benvenuto all'iconica star di How I Met Your Mother che tornerà a indossare i panni di Barney Stinson in quello che si preannuncia come un cameo "leggendario". Ecco quando avverrà questo evento.

Barney Stinson tornerà in How I Met Your Father per il mid-season finale della seconda stagione della serie, che andrà in onda alla fine del mese. L'attore era già comparso in un breve cameo nella premiere di questa stagione, sconvolgendo i fan della mitica sit-com.

Nelle battute finali dell'episodio, intitolato "Cool and Chill", la linea temporale si sposta a un anno dopo gli eventi precedenti. Sophie lascia a sua madre Lori (Paget Brewster) un messaggio vocale isterico in cui dice che pensa di uscire con suo padre prima di schiantarsi improvvisamente contro un SUV di lusso. Quando la portiera del lato guida si apre, la vittima si rivela essere Barney. Lui fa spallucce e dice a Sophie: "Amico!", proprio mentre il paraurti dell'Audi cade sul marciapiede.

Quando la futura Sophie (Kim Cattrall) chiede al figlio chi sia quell'uomo, risponde: "Ci arriveremo presto". Il finale di metà stagione in due episodi sarà trasmesso su Hulu il 28 marzo. La Stagione 2 di How I Met Your Father riprenderà con i rimanenti episodi il 23 maggio, con un nuovo episodio ogni martedì fino al finale di stagione in due episodi previsto per l'11 luglio. In Italia lo show arriverà direttamente su Disney+.

Harris ha interpretato Barney per nove stagioni di HIMYM. Dopo aver incontrato per la prima volta Ted (Josh Radnor) in un pub, si è subito considerato parte della comitiva. Donnaiolo seriale del gruppo, Barney di solito rifiutava qualsiasi forma di impegno e aveva una serie di dissolutezze nelle prime stagioni della serie. La sua relazione con Robin (Cobie Smulders), che si protraeva a lungo, si trasformò in un matrimonio, anche se i due divorziarono tre anni dopo.

Di seguito potete visualizzare la nuova immagine del ritorno di Neil Patrick Harris nel mid-season finale.