How I Met Your Father, annunciata la data di uscita dello spinoff di HIMYM!

Abbiamo visto da poco una foto del cast di How I Met Your Father. L'arrivo dello spin-off di HIMYM si avvicina sempre più, e Hulu ha adesso annunciato la data della premiere. Scopritela con noi!

La serie scritta da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger arriverà sui nostri schermi il 18 Gennaio 2022. L'annuncio è avvenuto tramite un video che troverete in fondo all'articolo in cui a dare la notizia sono la star dello show Hilary Duff, Tien Tran, Francia Raisa, Suraj Sharma, Chris Lowell, e Tom Ainsley.

Fortemente ispirata alla sitcom con Josh Radnor, How I Met Your Father sarà ambientata in un futuro prossimo, in cui Sophie (Duff) si ritroverà a raccontare a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre. Per farlo la donna tornerà indietro con la memoria all'anno 2021, quando lei e il suo affiatato gruppo di amici – Jesse, Valentina, Charlie, Ellen e Sid - cercavano di capire chi fossero, cosa volessero dalla vita e come innamorarsi nell'era delle app di appuntamenti.

Un presupposto di trama piuttosto interessante, che renderà sicuramente lo show diverso da HIMYM in quanto entreranno nel quotidiano le paure e la tecnologia del mondo di oggi. Le riprese di How I Met Your Father sono iniziate a Settembre, e adesso la serie è già pronta ad arrivare su Hulu. Noi non vediamo l'ora, e voi?