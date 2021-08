How I Met Your Father, annunciati quattro nuovi ingressi nel cast dello spin-off

La produzione di How I Met Your Father prosegue a gonfie vele, la serie spin-off della celebre How I Met Your Mother vedrà protagonista Hilarie Duff e oggi sono state annunciate nuove aggiunte al cast.

Come riportato da TvLine, Francia Raisa (grown-ish), Tom Ainsley (The Royals), Tien Tran (Space Force) e Suraj Sharma (God Friended Me) sono entrati nel cast di How I Met Your Father. Si uniscono ai protagonisti precedentemente annunciati Hilary Duff e Chris Lowell (GLOW).

Creata da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger (This Is Us), How I Met Your Father si svolge in un prossimo futuro, poiché Sophie (interpretata da Duff) racconta a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre. La rivisitazione "ci catapulta indietro nell'anno 2021, dove Sophie e il suo affiatato gruppo di amici sono impegnati a capire chi sono, cosa vogliono dalla vita e come innamorarsi delle app per gli appuntamenti e dalle opzioni illimitate."



Raisa interpreterà la coinquilina/amica di Sophie, Valentina. È un'aspirante stilista impulsiva e avventurosa e Sophie si affida alla sua abilità per tirarla su di morale quando ne ha bisogno. Nel pilot, Valentina è appena tornata dalla London Fashion Week con Charlie chesarà interpretato da Ainsley.



Charlie è un'aspirante modello che si è innamorato di Valentina alla London Fashion Week e l'ha seguita a New York. Figlio di aristocratici conservatori, Charlie è un bravo ragazzo ma ha vissuto tutta la vita nella bolla dei ricchi.



Tran ha ottenuto il ruolo di Ellen, la sorella adottiva di Jesse (Lowell). Si è appena trasferita a New York da una piccola cittadina agricola dopo essersi separata dalla moglie. Ellen è più a suo agio in un campo di lattuga biologica che in un bar di Brooklyn.



Sharma interpreterà la parte di Sid, compagno di stanza e migliore amico di Jesse. È un nuovo proprietario di un bar.



I creatori della serie originale Carter Bays e Craig Thomas saranno produttori esecutivi, il regista della serie originale Pam Fryman, dirigerà il pilot. Inoltre, i protagonisti originali di How I Met Your Mother potrebbero tornare nella serie spin-off, vi piacerebbe rivederli? Fatecelo sapere nei commenti!