How I Met Your Father arriva su Disney Plus: ecco trailer, poster e data d'uscita!

Disney ha diffuso in streaming il trailer italiano, accompagnato dal poster e dalla data d'uscita di How I Met Your Father, la serie spin-off del celebre e longevo show targato CBS che vedrà protagonista Sophie, interpretata da Hilary Duff. Questa sorta di reboot al contrario debutterà sulla piattaforma digitale Disney Plus, ecco quando!

La serie How I Met Your Father debutterà in streaming su Disney+ l'11 maggio 2022, come conferma il trailer italiano e il poster che potete visualizzare comodamente in calce a questa news. Lo spin-off ha debuttato lo scorso gennaio su Hulu per quanto riguarda la messa in onda americana, con i primi due episodi con cui ha presentato ai fan il cast che include tra gli altri Hilary Duff, Christopher Lowell e Josh Peck, oltre alla voce narrante di Kim Cattrall.

L'11 maggio 2022 verranno diffusi in streaming tutti gli episodi che compongono la prima stagione dello spin-off. Ricordiamo che Hulu ha già rinnovato How I Met Your Father per la Stagione 2. La prossima stagione sarà composta da 20 episodi.

E anche se i personaggi di How I Met Your Father non sono collegati al cast dello show originale, nell'episodio pilota ci sono stati ben due momenti che hanno fatto spuntare un sorriso sulle labbra dei fan di lunga data, dato che sono presenti citazioni da How I Met Your Mother. Il primo episodio apre con un frammento di "Hey Beautiful" dei The Solids: la canzone è stata la sigla d'apertura di How I Met Your Mother e i fan più informati sapranno che il gruppo che l'ha incisa nacque nel 1996 dalla volontà di Carter Bays e Craig Thomas, i due creatori dello show.

Alla conclusione di How I Met Your Mother un Ted ormai cresciuto racconta ai figli che ormai quell'appartamento era abitato da altri, e adesso sappiamo da chi. Questo particolare conferma anche che How I Met Your Father non è un reboot ma un vero e proprio sequel della sitcom CBS.