How I Met Your Father, cosa accadrà nella stagione 2? Rispondono i creatori dello show

How I Met Your Father è stata rinnovata per una seconda stagione e a quanto pare i creatori dello show sanno già piuttosto bene dove andare a parare con i nuovi episodi, approfondendo quella storie secondarie che fin qui sono state poco esplorate.

How I Met Your Father è una sorta di spin-off di How I Met Your Mother e proprio da questa serie riprende la sua struttura, svolgendosi in due diverse linee temporali, con Kim Catrall che interpreta la versione "anziana" della Sophie di Hilary Duff. Gli spettatori intraprendono un viaggio con la protagonista alla ricerca dell'amore della sua vita e, nel corso di dieci episodi, imparano a conoscere il suo gruppo di amici: Valentina (Francia Raisa), Jesse (Chris Lowell), Sid (Suraj Sharma), Ellen (Tien Tran) e Charlie (Tom Ainsley).

E proprio a loro verrà dato maggiore spazio nel corso della stagione 2, come riportato una recente intervista da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger: "Avremo la possibilità di approfondire molte storie secondarie e dare maggiore respiro alla storyline centrale, danno vita ad episodi pazzi in cui i protagonisti vivono una folle notte tutti insieme. Avremmo già voluto farlo nel corso della prima stagione ma volevamo prima introdurre la storia ai telespettatori e ci sembrava di non aver abbastanza tempo per farlo in soli 10 episodi".

In Italia How I Met Your Father sarà disponibile su Disney+ nel corso dei prossimi mesi. La serie Hulu con protagonista Hilary Duff sarà infatti rilasciata l'11 maggio. Voi la vedrete? Diteci come sempre la vostra nell'apposita sezione dedicata ai commenti.