How I Met Your Father, due nuove aggiunte e un recast per la serie Hulu con Hilary Duff

Continuano a crescere il cast di How I Met Your Father, lo spin-off di How I Met Your Mother con protagonista Hilary Duff, ma oltre all'aggiunta di due volti nuovi, assistiamo anche a un recasting.

Gli ultimi aggiornamenti dal set di How I Met Your Father sono relativi a tre nuovi membri del cast: Daniel Augustin, Josh Peck e Ashley Reyes.

Augustin subentra a Brandon Micheal Hall nel primo e non necessariamente ultimo recasting per la serie Hulu, che a causa di un recente cambiamento di schedule, potrebbe subirne altri. Per questo Hall, che nelle nuove date si è ritrovato ad avere dei conflitti d'agenda, ha dovuto cedere il ruolo di Ian, "un giovane affascinante, brillante e divertente. Ian è il ragazzo che Sophie conosce su Tinder, e che incontrerà finalmente per la prima volta di persona".

L'attore di Turner e il casinaro Josh Peck, invece, è stato scelto per interpretare Drew "l'affascinante vice-preside della scuola elementare di Jesse (Chris Lowell)".

L'attrice di American Gods Ashley Reyes, infine, sarà Hannah "intelligente, pratica e devota al lavoro. Hannah è la ragazza di Sid (Suraj Sherma), una specializzanda di chirurgia a Los Angeles, per cui sono costretti ad avere una realazione a distanza".

La prima stagione di How I Met Your Father sarà composta da 10 episodi.