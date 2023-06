How I Met Your Father: c'è un cameo dall'universo di Lizzie McGuire!

Dopo il mancato reboot di Lizzie McGuire, i fan più nostalgici hanno trovato un po' della famosissima sitcom con Hilary Duff nella nuova serie How I Met Your Father.

Il cameo, però, non avrebbe soddisfatto la stessa protagonista Hilary Duff che considera il riferimento allo show che l'ha lanciato nel mondo della televisione solo una magra consolazione dopo il naufragio del revival. Per i fan più affezionati, dove c'è Hilary Duff c'è Lizzie McGuire: nella settimana puntata della seconda stagione di How I Met Your Father, Sophie, a cui da il volto Hilary Duff, racconta un aneddoto relativo a un terribile San Valentino che ha passato con i suoi amici e proprio in quel momento appare un flashback di una puntata della seconda stagione di Lizzie McGuire!

Pochi istanti, però, per Hilary Duff non sono sufficienti: la scottatura dopo il "no" per il reboot di Lizzie McGuire scotta ancora per l'attrice e cantante. Il revival avrebbe visto molti personaggi della sitcom riprende il loro ruolo da altri: chissà quale sarebbe stato il futuro di Lizzie McGuire!Forse non lo vedremo mai sul piccolo schermo, ma i fan di Hilary Duff potranno rifarsi con How I Met Your Father: la serie spin-off/sequel di How I Met Your Mother è arrivata alla seconda stagione: la seconda parte della stagione 2 di How I Met Your Mother arriverà su Disney+ l'11 luglio.