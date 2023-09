How I Met Your Father è un fiasco: lo spin-off è stato cancellato!

A meno di due mesi dalla fine della seconda stagione di How I Met Your Father è arrivata la notizia della cancellazione dello spinoff dell’amata How I Met Your Mother, decisamente più fortunata dal punto di vista dell’apprezzamento dei fan. I due show, sebbene non siano collegati a livello di trama hanno avuto più di qualche connessione.

Nonostante nella seconda stagione di How I Met Your Father abbiamo potuto vedere il ritorno di Barney e di tante altre star della serie originale, le cose non si sono messe nel migliore dei modi per la sitcom ambientata otto anni dopo gli eventi del finale di How I Met Your Mother e incentrata su un nuovo gruppo di amici.

Questa la sinossi dello show: “In un futuro prossimo, Sophie sta raccontando a suo figlio la storia di come abbia conosciuto suo padre: una storia che ci catapulta nel nostro presente dove Sophie e il suo stretto gruppo di amici sono nel bel mezzo della scoperta di chi siano, di cosa vogliano dalla vita e di come innamorarsi in un’era fatta di app di appuntamenti e di infinite opportunità”.

How I Met Your Father è stata creata da Isaac Aptaker e Elizabeth Berger e, stando a dei dati analizzati avrebbe avuto anche un discreto seguito di pubblico, nonostante le recensioni non del tutto convincenti.

La cosa non ha convinto però Hulu ad andare avanti con lo show che ha comunque regalato un finale abbastanza chiaro su chi sia il padre del titolo e quindi, in qualche modo, può dire la propria missione compiuta per quanto, sicuramente, i fan della storica serie tv originale saranno rimasti con l’amaro in bocca rispetto allo spin off un po’ deludente. In questo senso, vi lasciamo con la recensione della prima stagione di How I Met Your Mother.