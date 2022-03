How I Met Your Father: nel finale torna un famosissimo personaggio della serie originale!

Dopo il cameo di Kyle MacLachlan, i fan (americani) di How Met Your Mother hanno assistito a un altro clamoroso ritorno, stavolta di uno dei protagonisti della serie originale, che ha fatto il suo ingresso a sorpresa nel reboot che ha per protagonista Hilary Duff ed è ambientato dopo gli eventi della serie madre, anche se segue storyline diverse.

Stiamo parlando del ritorno di Cobie Smulders nei panni di Robin Scherbatsky, avvenuto nell'ultimo episodio trasmesso negli Stati Uniti dalla prima stagione della serie reboot How I Met Your Father. Ricordiamo che la messa in onda negli USA è a carico di Hulu, e che in Italia lo show arriverà il prossimo maggio su Disney+.

Gli attori del cast principale di How I Met Your Mother hanno sempre lasciato la porta aperta a un loro eventuale ritorno nel reboot, così il finale di stagione si è chiuso con il ritorno in scena della mitica Robin, intesse sentimentale primario del giovane Ted Mosby nella serie madre. Il ritorno è avvenuto al mitico pub MacLaren, dove Robin cerca di guidare la protagonista Sophie Tompkins che sta affrontando alcuni guai di natura sentimentale, come da tradizione.

Sappiamo che uno dei personaggi del reboot, Jesse (Chris Lowell), vive proprio sopra al MacLaren, nello stesso appartamento occupato da Ted e Marshall nelle prime stagioni di How I Met Your Mother, quindi era solo questione di tempo: prima o poi a quel pub avremmo rivisto qualcuno dei protagonisti della serie originale e così è stato.

"Ci vuole un po' di tempo, specialmente in uno show multi-cam, per conoscere i personaggi, il gruppo di amici e l'atmosfera, e volevamo assicurarci di dare a How I Met Your Father lo spazio per stare in piedi da solo prima di iniziare a portare pezzi più grandi dall'espansivo universo di How I Met Your Mother. Verso la fine di questa stagione ci sembrava il momento giusto per immergere i piedi nell'acqua e riportare alcuni di quei personaggi amati", aveva spiegato lo showrunner Isaac Aptaker.

How I Met Your Father arriverà su Disney+ l'11 maggio prossimo.