How I Met Your Father, Francia Raìsa: 'È diverso dall'originale, ecco perché'

Sin dal primo annuncio How I Met Your Father ha fatto storcere parecchi nasi: raccogliere l'eredità di una serie tanto amata e discussa come How I Met Your Mother porta con sé inevitabilmente il rischio di andare incontro a qualche giudizio un po' prevenuto. Ma lo show con Hilary Duff sarà davvero una copia carbone dell'originale?

A tal proposito sono intervenuti in queste ore i diretti interessati: mentre già trapelano i primi easter-egg su How I Met Your Mother, infatti, i protagonisti di How I Met Your Father hanno voluto ribadire la totale indipendenza del loro show dall'originale andato in onda per la prima volta nel 2005.

"Onestamente, penso che sia una cosa a sé stante. Qui è tutto visto da una prospettiva femminile. Ciò che amo di questo show sono queste donne così realizzate, con delle carriere soddisfacenti. Sì, l'amore ha un ruolo importante, ma ciò che mi piace di Sophie è che non vuole cambiare troppo per qualcun altro, e quando lo fa torna subito sui propri passi. E amo l'amicizia che c'è tra di loro" sono state le parole di Francia Raìsa.

Cosa ne pensate? Credete che la serie con Hilary Duff possa riuscire a trovare la propria indipendenza? Fateci sapere nei commenti quali sono le vostre aspettative al riguardo! Nelle ultime foto di How I Met Your Father, intanto, abbiamo dato uno sguardo al 30esimo compleanno di Sophie.