How I Met Your Father, guardate la prima foto di gruppo del cast dello spin.off di HIMYM

Siete in trepidante attesa di vedere come sarà How I Met Your Father, lo spin-off di How I Met Your Mother con protagonista Hilary Duff? Iniziate a farvi un'idea dando un'occhiata alla prima foto ufficiale di gruppo del cast.

Direttamente dai Disney Television Studios ci arriva un primo sguardo al cast di How I Met Your Father, l'atteso spin-off della sitcom di CBS How I Met Your Mother.

Da sinistra verso destra potete vedere infatti nella nostra gallery Chris Lowell (Jesse), Francia Raisa (Valentina), Tom Ainsley (Charlie), Hilary Duff (Sophie), Tien Tran (Ellen) e Suraj Sharma (Sid) che danno le spalle a quello che potrebbe sembrare il Ponte di Brooklyn, ma che i realtà è il nuovo The Infinity on Disney Stage 1 dei Disney Studios di Los Angeles.

"Le logistiche e i costi delle riprese on location, anche quando non è in corso una pandemia, avrebbero reso questa scena impossibile" ha affermato la regista e produttrice Pamela Fryman, parlando di quella che dovrebbe essere una "scena chiave" per un episodio ambientato proprio nei pressi del Ponte di Brooklyn.

Come si legge nella logline ufficiale dello show, How I Met Your Father "ci catapulta nel passato, nel 2021, quando Sophie e il suo stretto gruppo di amici stanno ancora cercando di capire chi sono, cosa vogliono nella vita e come innamorarsi nell'epoca delle app per appuntamenti e dalle innumerevoli opzioni".

Intanto, Disney conferma l'uscita di How I Met Your Father nel 2022, ma la data ufficiale sarà comunicata in seguito.