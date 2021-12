How I Met Your Father, guardate il primo trailer dello spin-off di HIMYM con Hilary Duff!

Non manca molto all'arrivo di How I Met Your Father su Hulu, e questo può voler dire solo una cosa: è tempo di trailer! Diamo insieme un primo sguardo allo spin-off di How I Met Your Mother con protagonista Hilary Duff.

Finalmente è tempo di farci un'idea su come sarà, How I Met Your Father, spin-off di How I Met Your Mother con protagonista Hilary Duff.

Hulu ha infatti diffuso il primo trailer ufficiale della serie, che fin da subito ci immette nella storia grazie alla voce di Kim Cattrall, la Samantha di Sex and the City, che qui interpreterà la versione adulta di Sophie (Duff).

"Era difficile vivere nel momento nel 2022. C'era sempre un altro luogo in cui potevi essere, o qualcun altro con cui potevi essere" la sentiamo infatti raccontare all'inizio del video.

Il filmato prosegue mostrandoci Sophie, New York, e una panoramica di ciò che ci possiamo aspettare dallo show, come tanti appuntamenti andati male, relazioni complicate e grandi amicizie, ma anche tante risate, proprio come nella serie madre.

Scritto da Isaac Aptaker and Elizabeth Berger, e prodotto da Aptaker, Berger, i creatori di how I Met Your Mother Craig Thomas e Carter Bays, Pam Fryman, Adam Londy e la stessa Duff, How I Met Your Father avrà una prima stagione di 10 episodi, e arriverà sugli schermi americani il 18 gennaio. Qui in Italia dovrebbe arrivare tramite Star su Disney+, ma non abbiamo ancora informazioni in merito.