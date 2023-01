How I Met Your Father, guest star e sorprese nel nuovo trailer ufficiale!

Sophie & Co. stanno tornando. Hulu ha rilasciato il primo trailer ufficiale della seconda stagione di How I Met Your Father, spin-off della celebratissima How I Met Your Mother vera e propria icona del mondo delle sit-com, conclusa nel 2014 con un finale, ad anni di distanza, ancora discusso.

Dopo una prima stagione che ha conquistato un apprezzamento maggiore di quanto molti si aspettassero, How I Met Your Father torna sugli schermi di tutto il mondo per continuare a raccontare la storia di Sophie e del suo gruppo di amici. Dal trailer si possono già avere alcune di quelle che saranno le guest star della seconda stagione, ripercorrendo un pò il solco di vip che hanno partecipato alla serie principale. In questo caso troveremo Meghan Trainor, Mark Consuelos, Constance Marie e Michael Cimino.

Un ingresso nel cast degno di nota è sicuramente quello di John Corbett che, a quanto pare, vestirà i panni di un nuovo ragazzo di Sophie. Il trailer arriva dopo che è stata svelata la data di uscita di How I Met Your Father 2. Nella stagione precedente, una delle più grandi sorprese è stata sicuramente il cameo di Cobie Smulders nei panni di Robin. La donna, diventata ormai una affermata giornalista, si confronta con la protagonista raccontando tra le righe la sua storia con Ted.

In un ribaltamento dei ruoli la serie, nonostante in molti fossero partiti prevenuti, risulta essere molto più godibile del previsto. In attesa della seconda stagione, non possiamo fare altro che consigliarsi la nostra recensione di How I Met Your Father. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!