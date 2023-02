How I Met Your Father, Hilary Duff anticipa il ritorno di Ted? 'Ci sentiamo spesso'

La seconda stagione di How I Met Your Father è iniziata col botto già da qualche settimana negli USA, riportando sul piccolo schermo il leggendario Barney Stinson di Neil Patrick Harris nel corso del primo episodio.

Ma chi ha visto lo show sa benissimo come questo non sia stato l'unico collegamento con la serie madre, basti pensare al cameo di Cobie Smulders nei panni di Robin Scherbatsky nel finale della scorsa stagione o all'appartamento affittato da Sid, appartenuto in precedenza a Marshall e Ted.

E proprio il protagonista di How I Met Your Mother Josh Radnor potrebbe tornare a riprendere il ruolo di Ted Mosby in futuro per fare la conoscenza della Sophie di Hilary Duff. Entrambe le star hanno infatti rivelato di essersi scambiate diverse e-mail e hanno espresso il loro interesse nel voler condividere lo schermo.

"Ho scambiato delle e-mail davvero carine con Josh", ha raccontato Duff a E! News. "È stato bello perché in pratica mi ha passato il testimone. Abbiamo questa abitudine di non scriverci per un mese e poi di ricominciare", ha continuato l'attrice "È così carino, mi piacerebbe averlo qui".

Precedentemente, Radnor aveva confermato il suo interesse a Newsweek: "Ho avuto uno scambio di e-mail davvero dolce con Hilary Duff. Abbiamo parlato di una mia apparizione per How I Met Your Father... Ha detto pubblicamente [che] le sarebbe piaciuto avermi, quindi non rifiuterei un invito."

Per salutarvi, vi ricordiamo che anche Jason Segel potrebbe tornare in How I Met Your Father.