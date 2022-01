How I Met Your Father, Hilary Duff cerca l'uomo perfetto nel nuovo video promozionale

Mentre negli Stati Uniti sono già andati in onda i primi episodi di How I Met Your Father, lo spin-off di How I Met Your Mother con protagonista Hilary Duff, noi siamo ancora in attesa di scoprire quando la serie arriverà in Italia. Nel frattempo, però, godiamoci questo nuovo video promozionale.

Come abbiamo visto anche dal primo trailer di How I Met Your Father e dalle immagini ufficiali rilasciate da Hulu, lo spin-off ci catapulta in una nuova storia, quella di Sophie, in procinto di compiere 30 anni.

La ragazza interpretata da Hilary Duff e il suo gruppo di amici (tra cui troviamo anche i personaggi di Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Suraj Sharma e Tien Tran) sono, come d'altronde anche i loro predecessori, alla ricerca di tutto quello che ogni giovane potrebbe volere, a partire dal successo in campo sentimentale e professionale.

E per restare in tema con il primo, il nuovo video condiviso dall'account ufficiale dello show ci mostra proprio cos'è che vorrebbe esattamente Sophie dal suo uomo ideale.

"Diciamo solamente che andare a un appunto in questo periodo storico è davvero la cosa peggiore" la sentiamo dire nel video "Non sto nemmeno cercando l'uomo perfetto... Semplicemente l'uomo perfetto per me. Insomma, vorrei solo qualcuno che sia spontaneo, qualcuno che mi sappia far ridere e non si prenda troppo seriamente... Non dobbiamo essere uguali, ma mi piacerebbe che fosse qualcuno che riesca a tirar fuori il meglio da me. Sarebbe carino. Oh e magari di bell'aspetto. Quello non guasta mai" continua, mentre i suoi amici non la smettono di apparire dal nulla a ogni sua frase.

Riuscirà Sophie a trovare l'uomo giusto? Diremmo di sì, vista la premessa della serie... Ma di chi si tratterà? Beh, per scoprirlo dovremo attendere l'arrivo di How I Met Your Father sui nostri schermi.