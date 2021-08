How I Met Your Father, Hilary Duff contrae il COVID: 'Contenta di essere vaccinata'

La star di How I Met Your Father Hilary Duff ha rivelato di aver contratto il COVID, ma grazie al vaccino, i sintomi sembrano essere piuttosto lievi.

Erano appena partite le riprese di How I Met Your Father, ma la serie potrebbe subire uno stop per qualche settimana.

La protagonista dello show, Hilary Duff, ha infatti contratto la temuta variante Delta, sebbene i sintomi sarebbero decisamente forti del previsto, probabilmente grazie al vaccino.

"Questa Delta è proprio una stronzetta" scrive l'attrice in una foto nelle sue storie Instagram "Sintomi: forte mal di testa. Nessun senso dell'olfatto o gusto. Pressione sinusale. Mente annebbiata. Contenta di essere vaccinata".

Come riporta il CDC, questo sarebbe un tipico caso di "Breakthrough COVID", ovvero un'infezione che può colpire le persone già vaccinate, ma si tratta comunque di una piccola percentuale: "Nessun vaccino è efficace al 100% nel prevenire le malattie". Tuttavia, in questi casi si possono registrare sintomi molto più lievi, o addirittura una loro totale assenza.

Lo spin-off di How I Met Your Mother è stato ordinato lo scorso aprile, e al progetto partecipano anche i creatori della serie originale, Carter Bays e Craig Thomas, in qualità di produttori.

Vedremo se la produzione andrà in pausa o proseguirà girando intanto altre scene con il resto del cast di How I Met Your Father.