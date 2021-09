How I Met Your Father: iniziano le riprese dello spin-off, ecco le foto

Partono ufficialmente le riprese di How I Met Your Father, lo spin-off della celebre comedy How I Met Your Mother, che questa volta vedrà protagonista Hilary Duff. Ecco le prime foto dal set.

Sembra essersi già ripresa dal COVID Hilary Duff.

L'attrice, che aveva comunicato qualche settimana fa di aver contratto una forma lieve del virus, è tornata già al lavoro, e giusto in tempo per le riprese della sua nuova serie tv, How I Met Your Father.

"Sarà leggen... aspettate... dario! Iniziano le riprese di How I Met Your Father (@himyfonhulu). #HIMYF arriverà presto su @hulu" leggiamo infatti sull'account Twitter ufficiale della serie madre, che ha condiviso con noi anche alcune foto del cast sul set.

Annunciato lo scorso aprile, How I Met Your Father non è il primo tentativo di ricreare sullo schermo la magia della comedy targata CBS che tanti cuori aveva catturato con fin dal suo debutto nel 2005.

Ideata dagli sceneggiatori di This Is Us Isaac Aptaker e Elizabeth Berger e prodotta dai creatori di How I Met Your Mother Carter Bays e Craig Thomas, assieme alla stessa Duff, la serie sarà composta da 10 episodi (almeno la prima stagione), ed essendo una produzione Hulu, probabilmente in Italia debutterà su Star, e quindi sulla piattaforma streaming Disney+.