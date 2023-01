How I Met Your Father, Jason Segel tornerebbe per un cameo? Ecco la sua risposta!

Dopo l'emozionante ritorno di Neil Patrick Harris nei panni di Barney Stinson, i fan di How Met Your Father stanno iniziando a domandarsi se ogni membro del cast originale di How I Met Your Mother tornerà a riprendere i panni dei rispettivi personaggi, dato che siamo già a due membri su cinque. La questione è stata posta all'attore Jason Segel.

Nel corso di un'intervista con Entertainment Tonight per la promozione della sua nuova serie in streaming su Apple TV+, Shrinking, Segel ha parlato del suo legame con l'universo di How I Met Your Mother. Lo show ha già ospitato diversi camei di membri del cast originale e Segel ha rivelato che sarebbe assolutamente favorevole a riprendere il ruolo di Marshall Eriksen se gli venisse chiesto dai produttori dello show.

"Quelle persone mi hanno cambiato la vita. Farei tutto quello che mi dovessero chiedere".

Finora, solo due membri principali del cast di How I Met Your Mother sono apparsi in How I Met Your Father. Lo show sembra li stia dosando molto lentamente, sia per motivi di programmazione che per mantenere il nuovo cast di personaggi al centro dell'attenzione. Il grande cameo della prima stagione ha visto Cobie Smulders tornare nei panni di Robin per parlare a cuore aperto con il personaggio della Duff, Sophie. La seconda stagione di How I Met Your Father, che ha debuttato su Hulu il 24 gennaio scorso, ha fatto seguito a questo esordio con una sorpresa altrettanto gradita, riportando Harris nel ruolo di Barney.

Sempre a proposito di ritorni, la prima stagione di How I Met Your Father ha visto anche i camei di due personaggi che sono apparsi nell'universo di How I Met Your Mother. Stiamo parlando del ritorno della star di Twin Peaks Kyle MacLachlan nel ruolo del Capitano, il personaggio che ha interpretato in sette episodi e che è diventato un ostacolo romantico per Ted quando la sua cotta Zoey Pierson (Jennifer Morrison) si è rivelata essere sposata con lui; e della partecipazione di Laura Bell Bundy nel ruolo di Becky, la terza moglie del Capitano e collega di Robin, che aveva interpretato per cinque episodi nella serie originale.

La nuova serie degli autori di Ted Lasso con Jason Segel, Shrinking ha debuttato su Apple TV+ lo scorso venerdì e vede nel cast la presenza di Harrison Ford, alla sua seconda serie televisiva quest'anno dopo lo spin-off prequel di Yellowstone 1923 di Paramount+.