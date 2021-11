How I Met Your Father, Kim Cattrall sarà una Hilary Duff più grande nella serie spin-off

Kim Cattrall entra a far parte del cast di How I Met Your Father, la serie spin-off della celebre sit-com CBS. La star di Sex and the City sarà la voce narrante della serie, interpretando la versione più grande della protagonista Sophie, interpretata da Hilary Duff.

A settembre hanno ufficialmente preso il via le riprese di How I Met Your Father, la serie Hulu che intende riportare sullo schermo l'atmosfera della celebre e longeva sit-com del network CBS. Le riprese erano state interrotte nel mese di agosto, durante il quale l'attrice Hilary Duff aveva contratto la variante Delta del Covid-19.

How I Met Your Father sarà ambientata nell'immediato futuro: la protagonista Sophie racconta a suo figlio la storia di come ha conosciuto il padre, catapultandoci indietro all'anno 2021, dove Sophie e il suo gruppo di amici fidati stanno ancora cercando di capire a fondo sé stessi e ciò che vorranno diventare nella vita.

Cattrall si va ad aggiungere ai più recenti ingressi nel cast di How I Met Your Father: l'arrivo di Daniel Augustin (Grey's Anatomy) al posto di Brandon Michael Hall e l'ingresso nel cast di Josh Peck (Drake & Josh) e Ashley Reyes (American Gods).

Lo show sarà prodotto dai creatori di How I Met Your Mother Carter Bays e Craig Thomas, insieme a Pamela Fryman (che ha diretto la quasi totalità delle puntate dello show CBS), ai creatori di This is Us Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, e alla stessa Hilary Duff.

La prima stagione di How I Met Your Father sarà composta da 10 episodi: la produzione Hulu potrebbe arrivare in Italia in streaming sul catalogo Star di Disney+, ma non ci sono ancora conferme in merito.