How I Met Your Father: ecco Neil Patrick Harris nella prima immagine della Stagione 2!

Barney Stinson è tornato! L'attore Neil Patrick Harris ha ripreso il suo ruolo più celebre da How I Met Your Mother nella première della seconda stagione dello spin-off con protagonista Hilary Duff, How I Met Your Father. In una recente intervista, i creatori dello show hanno parlato dell'impatto che il personaggio avrà sulla vita di Sophie.

Nell'intervista concessa a TV Line, i creatori dello show Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger hanno parlato dell'inclusione di Harris nella serie.

Harris non è l'unico ad aver fatto ritorno dal franchise originale: nella prima stagione è tornata anche la Robin di Cobie Smulders, per la gioia dei fan. Berger ha spiegato che tutti erano piuttosto eccitati per il ritorno di Harris: "Non appena abbiamo iniziato a presentare la nostra stagione, ci siamo tutti entusiasmati all'idea di un suo ritorno". L'autore ha inoltre lodato gli sforzi fatti dalla regista/produttrice esecutiva di HIMYM e HIMYF Pamela Fryman per avere una risposta dall'attore, dicendo: "Fortunatamente, il suo rapporto con Pamela Fryman è così fenomenale che è riuscita a contattarlo e a ottenere un rapidissimo 'Parliamone'".

Dal canto suo, Aptaker ha spiegato che ogni volta che si parlava di riportare in scena un membro del team originale si voleva che avesse un duplice scopo: "Si vuole dare qualche informazione su quello che sta succedendo nelle loro vite, su dove sono arrivati e su dove si trovano, ma si tratta anche di capire come influiscono sulla storia di How I Met Your Father e come mandano uno dei nostri personaggi in una direzione nuova e inaspettata". E il ritorno di Barney avrà sicuramente un impatto sulla vita di Sophie, ha aggiunto: "Come per Robin l'anno scorso, scopriremo qualcosa in più sulla situazione di Barney, ma avrà anche un impatto importante sulla traiettoria e sulla narrazione principale della nostra stagione".

Per quanto riguarda l'arco narrativo del suo personaggio e la data della sua prossima apparizione, il duo ha mantenuto il riserbo. Aptaker ha dichiarato: "Dovremo aspettare e vedere. Quell'incidente d'auto diventa un punto di svolta importante nella vita di Sophie e nel suo arco in questa stagione. Una volta che l'avremo raggiunto, credo che le persone saranno piacevolmente sorprese dalla piega che prenderà la sua storia attraverso Barney". I fan sono sicuri che qualsiasi piega prenderà la storia con il ritorno di Harris sarà assolutamente "leggendaria".

Oltre alla Duff nel ruolo di Sophie, How I Met Your Father annovera nel cast Chris Lowell nel ruolo di Jesse, Francia Raisa nel ruolo di Valentina, Suraj Sharma nel ruolo di Sid, Tom Ainsley nel ruolo di Charlie, Tien Tran nel ruolo di Ellen, Kim Cattrall nel ruolo della futura Sophie e altri ancora.

How I Met Your Father è tornato con la Stagione 2 il 24 gennaio scorso. Qui sotto trovate un'immagine di Neil Patrick Harris di nuovo nei panni di Barney Stinson.