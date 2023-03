How I Met Your Father, Neil Patrick Harris sul ritorno di Barney: 'Intimo e ben scritto'

How I Met Your Father sta tirando dentro uno a uno tutti i protagonisti di How I Met Your Mother: come prescindere, dunque, dalla presenza di Barney Stinson? Il personaggio di Neil Patrick Harris è una vera e propria icona dello show, ragion per cui era pressoché impensabile non concedergli almeno una scena per la gioia dei fan.

Scena che è puntualmente arrivata durante il mid-season finale della seconda stagione di How I Met Your Father, con un Barney Stinson decisamente maturato che si trova a confrontarsi con il personaggio di Hilary Duff su un argomento che dovrebbe stargli ormai particolarmente a cuore, vale a dire i problemi inerenti al rapporto padre-figlia.

"Dare il via a una discussione con una ragazza attraente come Hilary Duff fa parte del repertorio innato di Barney. Lui vuole dire cose sincere perché ormai prova cose autentiche, ma si trova a dirle a qualcuno a cui normalmente vorrebbe dire cose più spinte. Lui è così! È stato davvero intimo e ben scritto" sono state le parole dell'attore.

E voi, avete apprezzato il ritorno sulle scene di Barney Stinson?