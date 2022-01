How I Met Your Father non è il reboot di How I Met Your Mother: ecco perchè

How I Met Your Father sta per fare il suo debutto e in attesa di vedere i primi due episodi della serie Hulu previsti per il prossimo 18 gennaio, il suo creatore ha voluto spiegare per quali ragioni questa produzione non deve essere concepita come un reboot di How I Met Your Mother.

Intervenuto nel corso della conferenza stampa di lancio dello show, Isaac Aptaker ha detto: "La gente continua a parlare di How I Met Your Father come se questo fosse un reboot ma, non è assolutamente un reboot. Si tratta di un sequel del tutto autonomo".

"È ambientato nel mondo di How I Met Your Mother, ma è davvero una cosa a sé", ha chiarito il produttore esecutivo. "Ve ne renderete conto quando lo vedrete. Detto questo, è anche superfluo precisare che noi adoriamo How I Met Your Mother".

Isaac Aptaker ha poi aggiunto che i creatori originali dello show che per protagonisti Ted, Robin e gli altri, sono stati coinvolti nella produzione di questa nuova serie e che naturalmente, non mancheranno speciali easter egg dedicati ai fan più appassionati.

Le nuove foto di How I Met Your Father mostrano che l'atmosfera di questa nuova serie Hulu ripercorre a grandi linee quella dello show che ci ha accompagnato per ben 9 stagioni e il suo creatore spera naturalmente che questo particolare spin-off possa ripercorrerne anche il grandioso successo. Voi che ne dite?