How I Met Your Father, i possibili cameo da HIMYM: il cast esprime un desiderio!

Durante le sue 9 stagioni la sitcom CBS How I Met Your Mother è stata in grado di raccogliere un gran numero di fan nei primi anni Duemila. La rinnovata popolarità, ottenuta grazie alle piattaforme streaming, ha fatto sì che nascesse il sequel How I Met Your Father: ma quali attori della serie originale potrebbero apparire in un cameo?

Fin dalla prima puntata How I Met Your Father cita l'originale, con easter egg che vanno ben al di là dell'adozione della stessa sigla. La serie TV che vede protagonista Hilary Duff ha fin da subito alimentato le speranze dei fan per qualche possibile apparizione delle star di How I Met Your Mother.

In una recente intervista a ScreenRant Francia Raisa, Tom Ainsley e Suraj Sharma, che fanno parte del cast di How I Met Your Father, hanno dichiarato quali sarebbero i loro cameo preferiti.

Sia Tom Ainsley che Suraj Sharma, che nella serie Hulu interpretano rispettivamente Charlie e Sid, hanno dichiarato che vorrebbero vedere nuovamente sullo schermo Ranjit, l'autista interpretato da Marshall Manesh, personaggio ricorrente in How I Met Your Mother nonché uno dei preferiti dai fan della sitcom.

"Provo a buttare lì l'idea dicendo al mondo che vorrei che Ranjit facesse parte anche del nostro show. Magari vediamo se vorrà..." ha detto Tom Ainsley, seguito da Sharma che ha dichiarato entusiasta: "Sarebbe fighissimo, soprattutto se avesse avuto successo", ipotizzando che nel futuro di How I Met Your Father potrebbe essere diventato proprietario di un'azienda di noleggio limousine.

"Spero davvero che potremo avere molti del cast della serie originale, perché il mondo è lo stesso. Siamo nello stesso isolato, alcuni potrebbero dire che siamo nello stesso edificio" ha proseguito Suraj Sharma, seguita da Raisa Francia che ha ribadito che in molti nel cast della serie Hulu sperano in qualche apparizione delle guest star.

Di recente, Francia aveva parlato delle differenze con How I Met Your Mother, sottolineando che si tratta di uno show indipendente dalla celebre serie TV della CBS.

In passato Hilary Duff aveva parlato di un cameo importante in How I Met Your Father, senza svelare chi sarebbe stato coinvolto. Anche gli showrunner Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger sarebbero d'accordo: dato che lo show è ambientato nello stesso mondo, le possibilità sono davvero infinite. Chissà, magari vedremo Neil Patrick Harris entrare nel bar di Sid...