How I Met Your Father, quando arriverà la seconda parte dell'ultima stagione?

How I Met Your Father volge alla sua seconda stagione. L'attesa del pubblico è irresistibile, ma finalmente arrivano delle indicazioni sulla data d'uscita del nuovo capitolo dello show con Hilary Duff.

Quanto tempo occorrerà aspettare per poter vedere la seconda parte? Il 23 Maggio. A partire da quel martedì fino all'11 Luglio verranno trasmessi gli episodi restanti (su un totale di 20), a cadenza settimanale.

Nel frattempo, il prossimo 28 Marzo verrà trasmesso l'ultimo episodio della prima parte della seconda stagione di How I Met Your Father. Ma non è tutto: farà ritorno un importantissimo personaggio della serie madre (no, non è un gioco di parole) How I Met Your Mother.

Parliamo dell'unico e inimitabile Barney Stinson: Neil Patrick Harris farà ritorno nella seconda stagione dello show. A confermarlo è un'immagine che vede l'attore vicino a Hilary Duff (che interpreta Sophie). A proposito di tale ritorno, tempo fa Isaac Aptaker ha affermato la funzione che tale personaggio svolgerà nella storia della nuova protagonista: "Come per Robin l'anno scorso, scopriremo qualcosa in più sulla situazione di Barney, ma avrà anche un impatto importante sulla traiettoria e sulla narrazione principale della nostra stagione".

