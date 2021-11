How I Met Your Father, quando esce lo spinoff e come vederlo in Italia?

I protagonisti del nuovo show hanno finalmente annunciato la data di uscita di How I Met Your Father. I primi due episodi della serie arriveranno su Hulu il 18 Gennaio, e gli 8 rimanenti verranno pubblicati con cadenza settimanale. Ma in Italia quando e dove la vedremo?

Non abbiamo ancora notizie ben precise al riguardo, tuttavia possiamo farci un'idea. Infatti, la sitcom scritta da da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, da noi dovrebbe essere pubblicata su Star. Accade spesso, infatti, che serie TV prodotte dalla 20th Television per Hulu, vengano poi rese disponibili proprio sulla piattaforma che lavora insieme a Disney+.

Secondo quanto sappiamo, in Italia lo show potrebbe arrivare quasi in contemporanea, dunque tra Febbraio e Marzo, ma c'è un'alta probabilità che arrivi anche a Gennaio stesso, con una differenza rispetto agli Stati Uniti di pochi giorni. In ogni caso sembra che ci sarà poco da attendere per i fan italiani.

La protagonista dello show sarà Hilary Duff, che vestirà i panni di Sophie, una donna che racconta a suo figlio la storia di come ha incontrato suo padre, tornando indietro all'anno 2021. Sarà dunque ambientato nel futuro. Date uno sguardo al cast che comporrà il gruppo di amici di Sophie nella prima foto di How I Met Your Father!