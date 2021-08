How I Met Your Father, quando esce lo spinoff di HIMYM?

Finalmente sta succedendo: How I met your Father, spinoff della fortunata How I met your Mother, si farà. La protagonista sarà Hilary Duff, che interpreterà Sophie, ovvero la nostra "Ted Mosby", che racconterà ai suoi figli come ha incontrato il loro padre. HIMYF sarà composto da 10 episodi che saranno trasmessi su Hulu. Ma quando arriverà?

Difficile dirlo. La serie creata da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger è infatti ufficialmente in produzione, e quattro attori sono stati recentemente annunciati come nuovi membri del cast di How I met your Father. Starebbe, dunque, procedendo tutto, ma le riprese non sarebbero ancora iniziate. Nessuna data, quindi, è stata fissata circa l'uscita della nuova sitcom, mentre i fan non stanno più nella pelle, e si chiedono se avranno occasione di rivedere anche i vecchi protagonisti.

Alcune certezze però le abbiamo. Una tra tutte è che lo show dovrebbe essere ambientato nel 2021, anno in cui si inizierà a girare molto probabilmente. Tuttavia, la post produzione dei 10 episodi, seppur brevi in quanto si parla di una sitcom, potrebbe prendere del tempo. E, come sappiamo, il periodo migliore per far uscire uno show di questo tipo, è sicuramente l'autunno. O almeno, così è sempre stato. Potremmo, dunque, aspettarci di vedere il nuovo How I met your Father con Hilary Duff nell'autunno 2022. Ma i fan sperano anche prima, considerando che da qui all'autunno del 2022 passa ben un anno. Un'altra opzione potrebbe essere dunque la primavera, anche se sembra meno probabile, considerando tutte le variabili.

Ma mai dire mai con le piattaforme streaming. Intanto, nell'attesa, gli spettatori più accaniti, possono fare un rewatch del vecchio e intramontabile How I met your Mother.