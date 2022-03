How I Met Your Father: la seconda stagione verrà rilasciata in due parti?

Come ben sappiamo, How I Met Your Father è stata rinnovata per una seconda stagione. La serie con Hilary Duff, che si è conclusa questa settimana con l'ultimo episodio trasmesso su Hulu, tornerà con 20 episodi, ma la data resta però un incognita.

Sebbene i creatori della serie Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger hanno smesso di dire che i nuovi episodi arriveranno prima della fine dell'anno, Berger ha di recente affermato a TVLine che Hulu "ci vuole di nuovo in servizio prima o poi". Aptaker, nel frattempo, spera di tornare nella produzione dei nuovi 20 episodi di HIMYF questa estate, una volta che lui e Berger avranno completato i loro doveri di co-showrunner di This Is Us della NBC , attualmente alla sua sesta e ultima stagione che terminerà a maggio.

"Appena finiremo, ci immergeremo di nuovo in How I Met Your Father con i nostri scrittori", dice Aptaker. "Uno show come questo si muove molto velocemente".

Riflettendo sulla maggiore quantità di episodi della Stagione 2, i produttori affermano di non vedere l'ora di fare più episodi indipendenti rispetto quanto consentito dalla Stagione 1. "Ci darà la possibilità di far respirare il nostro mistero e di fare episodi che riguardano più tutti che escono e passano una notte pazza insieme", dice Aptaker. E come sottolinea Berger, "Avevamo un sacco di quelle idee per la prima stagione che non potevamo realizzare perché non avevamo abbastanza spazio".

Per quanto riguarda il metodo di rilascio, a differenza della prima season, la Stagione 2 potrebbe essere distribuita in due blocchi da 10 episodi. Come affermato dalla Aptaker, le discussioni sono attualmente in corso.

Per quanto riguarda l'Italia, How I Met Your Father sarà distribuita su Disney+ l'11 maggio.