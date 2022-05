Hilary Duff celebra l'uscita di How I Met Your Father con un servizio fotografico di nudo!

Fan di Hilary Duff in visibilio dopo il servizio fotografico pubblicato da Women's Health, che mostra la star di How I Met Your Father senza veli. Le foto dell'attrice sono state pubblicate da EW su Instagram e hanno subito avuto un successo clamoroso, confermando il grande appeal di una delle star più amate del piccolo schermo.

Tra i commenti al post si leggono molte dichiarazioni di affetto nei confronti della star, soprattutto da chi è cresciuto con la serie tv Lizzie McGuire, che portò al successo Hilary Duff da adolescente nei primi anni 2000.



Duff è stata uno dei volti simbolo di Disney Channel e nel corso degli anni ha partecipato a diverse serie e film che hanno contribuito a consolidare la sua carriera sullo schermo.

Inoltre ha parallelamente portato avanti la carriera musicale permettendole di vendere oltre 20 milioni di dischi in tutto il mondo.



Ora Hilary Duff è protagonista di How I Met Your Father, serie spin-off della celebre How I Met Your Mother, rinnovata recentemente per una seconda stagione.

Nello show Duff interpreta la protagonista, Sophie, nel presente mentre Kim Cattrall interpreta il personaggio nel futuro.

Sulla falsariga della serie originale, How I Met Your Father è disponibile da oggi su Disney+.



How I Met Your Father 2 con 20 episodi verrà pubblicata sempre sulla piattaforma streaming, seppur la data non sia ancora stata comunicata.