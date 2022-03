How I Met Your Father: lo showrunner parla di QUEL cameo da How I Met Your Mother!

Per vederla in Italia dovremo attendere ancora il prossimo 11 maggio, ma nella programmazione ufficiale statunitense How I Met Your Father è disponibile in streaming e sui canali di Hulu. Nel corso degli episodi della serie che sta a metà tra un sequel e uno spin-off è anche apparso in un cameo un personaggio ricorrente di How I Met Your Mother.

Questa settimana, infatti, si è concretizzato il cameo di Kyle MacLachlan, che è tornato nell'universo dello show nuovamente nel ruolo di George Van Smoot aka Il Capitano. Gli appassionati di How I Met Your Mother ricorderanno il personaggio per essere stato il marito di Zoe (interpretata da Jennifer Morrison), con cui il protagonista Ted instaurava una relazione sentimentale nella quinta stagione e protagonista tra l'altra della famigerata storia dell'ananas. Il personaggio, ricorderete, era ossessionato dalle barche e alla fine finiva per risposarsi con Becky, ex-collega di Robin.

Discutendo della sua apparizione nello show, lo showrunner Isaac Aptaker ha spiegato: "Ci vuole un po' di tempo, specialmente in uno show multi-cam, per conoscere i personaggi, il gruppo di amici e l'atmosfera, e volevamo assicurarci di dare a How I Met Your Father lo spazio per stare in piedi da solo prima di iniziare a portare pezzi più grandi dall'espansivo universo di How I Met Your Mother. Verso la fine di questa stagione ci sembrava il momento giusto per immergere i piedi nell'acqua e riportare alcuni di quei personaggi amati".

Nello show, scopriamo che il Capitano ha tradito Becky e i due sono in crisi. La protagonista, mentre racconta la storia, assicura ai suoi figli che le vicende del Capitano saranno molto rilevanti in futuro, sul come ha conosciuto il padre dei ragazzi.

How I Met Your Father arriverà su Disney+ l'11 maggio prossimo, con lo studio che si è già assicurato una Stagione 2 d How I Met Your Father.