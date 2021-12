How I Met Your Father, Sophie compie 30 anni in queste nuove foto dalla serie Hulu

Qualche giorno fa abbiamo potuto dare un'occhiata al primo trailer di How I Met Your Father, lo spin-off di How I Met Your Mother, che ci ha presentato i nuovi protagonisti della storia targata Hulu. Quest'oggi, vediamo delle nuove foto dallo show con protagonista Hilary Duff.

Una volta c'era Ted, adesso c'è Sophie.

La nuova serie tv di Hulu How I Met Your Father, erede di How I Met Your Mother, da cui prende ispirazione per format e contenuti (e con cui condivide i produttori esecutivi Carter Bays e Craig Thomas), continua a mostrarsi agli spettatori prima del debutto su piattaforma.

Questa volta sono delle foto in esclusiva per TV Line (che trovate anche nella nostra gallery) a farci intendere che la nuova protagonista dello show, la Sophie interpretata da Hilary Duff, sarà in procinto di festeggiare il suo 30esimo compleanno in uno dei primi episodi.

In una delle immagini, infatti, vediamo come l'appartamento di Sophie e Valentina (Francia Raisa) sia decorato a tema per il party a cui partecipa anche il resto della gang: Charlie (Tom Ainsley), Ellen (Tien Ttran) e Jesse (Chris Lowell).

Nell'altra, invece, il gruppo è riunito al Puzzle Pemberton's, il locale di proprietà di Sid (Suraj Sharma). Chissà quante ne combinerà insieme questa nuova squadra di adulti allo sbaraglio...

Intanto, noi attendiamo di scoprire quando How I Met Your Father arriverà in Italia, e dove verrà trasmesso, per cui restate sintonizzati.