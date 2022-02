How I Met Your Father, lo spin-off di Hulu avrà una stagione 2 con 20 episodi!

How I Met Your Father avrà una stagione 2: proprio oggi Hulu ha annunciato che la serie TV spin-off della celebre sit-com How I Met Your Mother sarà rinnovata per una nuova stagione da ben 20 episodi!

How I Met Your Father racconta la storia di Sophie (interpretata da Hilary Duff, mentre la futura Sophie ha la voce di Kim Cattrall) mentre racconta al figlio come ha conosciuto il padre. Fanno parte del cast anche Christopher Lowell, Francia Raisa, Suraj Sharma, Tom Ainsley and Tien Tran.

La prima stagione di How I Met Your Father ha debuttato il 18 gennaio in streaming su Hulu ed è giunta al sesto episodio sui 10 totali. In Italia, lo show entrerà a far parte del catalogo Star di Disney+ dal prossimo 9 marzo. La serie è scritta da Isaac Aptaker ed Elizabeth Berger, che sono anche produttori esecutivi insieme agli showrunner della sit-com originale, Carter Bays e Craig Thomas, con Pamela Fryman e Adam Londry.

La nuova serie spin-off sembra aver convinto il pubblico statunitense, tant'è che Hulu ha ufficialmente comunicato il rinnovo dello show per una seconda stagione: "La visione ispirata di Isaac ed Elizabeth per How I Met Your Father ha dimostrato che si tratta di un appuntamento settimanale imperdibile per i fan" ha dichiarato Jordan Helman, a capo delle serie Hulu Originals. "Le vite di questi personaggi, interpretate dal cast immensamente talentuoso guidato da Hilary Duff, stanno solo iniziando ad aprirsi e siamo entusiasti di raccontare ancora di più del percorso di questo gruppo ai nostri spettatori con una stagione 2 ancora più grande".

How I Met Your Father non è un reboot della sit-com CBS, ma uno show a sé stante che però rende omaggio a How I Met Your Mother in vari momenti: in una recente intervista, alcuni componenti del cast hanno espresso i loro desideri su un possibile cameo in How I Met Your Father da parte di attori del cast della serie originale.