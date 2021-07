How I Met Your Mother, i 5 buchi di trama più gravi della serie

How I Met Your Mother è una delle migliori comedy degli ultimi anni che con le sue nove stagioni ci ha raccontato la dolce storia di come Ted Mosby (Josh Radnor) ha incontrato la madre dei suoi figli, tuttavia la serie non è perfetta e ci sono alcuni buchi di trama nello show che i più attenti fan hanno notato.

Mentre la storia aveva diverse storyline e colpi di scena come Barney (Neil Patrick Harris) che si innamorava di Robin (Cobie Smulders) e la sposava e Ted ne era segretamente geloso, abbiamo avuto anche alcuni misteri e buchi nella trama che hanno lasciato le cose a metà.



La serie è andata in onda sulla CBS dal 19 settembre 2005 al 31 marzo 2014 e i creatori Craig Thomas e Carter Bays, hanno fatto davvero un ottimo lavoro nel convincere gli spettatori ad amare questi cinque personaggi (sei inclusa la madre, anche se non ci è stata data per molto tempo). I buchi della trama di How I Met Your Mother in tutta la serie sono fortunatamente pochi e distanti tra loro, ecco quali sono i cinque più clamorosi:

La malattia di Tracy

Nel finale dell’ottava stagione, finalmente, abbiamo visto la madre. Ci aspettavamo quindi che la stagione 9 fosse piena di storie su come Tracy (Cristin Milioti) ha interagito con la banda di amici e tutti i passaggi che l’hanno portata all’altare. Invece, abbiamo avuto una visione frettolosa della loro relazione e prima che ce ne rendessimo conto, Tracy se n'era andata!



Sappiamo solo che si è ammalata, ma qual era la malattia? I bambini meritavano sicuramente di sapere come è morta la loro mamma. Probabilmente lo sanno, ma il pubblico poteva essere coinvolto.

Chi è la mamma della figlia di Barney?

L'unico momento in cui abbiamo visto le emozioni profonde di Barney è stato quando ha preso in collo sua figlia Ellie per la prima volta. Questo è stato un interessante colpo di scena, dato che era stato con così tante donne e non aveva mai avuto un bambino.

Se Barney si prende cura della sua bambina probabilmente anche la madre è coinvolta. A meno che Barney non abbia combattuto per l'affidamento completo, avremmo dovuto incontrare la ragazza "Numero 31" come Barney l’ha amorevolmente chiamata.

La violenza di Marshall

Nell'episodio 3 della stagione 1, Marshall credeva che un uomo ci stesse provando con Lily e andò al bar per affrontarlo. Si è scoperto che era gay e Marshall era più che felice, ringraziando Dio per la piega degli eventi, dato che non aveva mai litigato con qualcuno, tanto meno fatto a botte.



Nella quarta stagione, tuttavia, Marshall ha rivelato di aver avuto molti scontri con i suoi fratelli maggiori da piccolo. Le scene dei loro combattimenti erano piuttosto violente, non c'è da stupirsi che a Marshall non piacesse ricordare quel periodo. Quindi, perché Marshall ha detto di non aver mai picchiato nessuno nella prima stagione?

La zia di Robin

La trama di Robin e sua zia era piuttosto confusa. Non sapevamo il suo nome, e Robin non sembrava essere a conoscenza dell'orientamento sessuale di sua zia. Nella stagione 2, Robin non si rese conto che sua zia era attratta dalle donne, dicendo che aveva mandato i suoi cani a nord dello stato a vivere con sua zia e un'amica di nome Betty. Nella stagione 8, Robin ha fatto nuovamente riferimento a sua zia, che viveva con una nuova amica, Maureen.

L'incongruenze è quando nella stagione 2, Robin si riferiva a Betty come l'amante di sua zia, il che significa che era consapevole del suo orientamento, ma più tardi nella stagione 8, ha "scoperto" che sua zia era lesbica? Come sono andate veramente le cose?

Ananas

Nell'episodio 10 della prima stagione, Ted ha avuto un'avventura di una notte con Trudy. Ted aveva bevuto 5 bicchierini di un drink chiamato "The Red Dragon" ed era svenuto. Si svegliò la mattina dopo con un ananas sul comodino, una ragazza bruna nel suo letto, che non ricordava; e una caviglia slogata.

La raccolta di DVD della serie completa How I Met Your Mother , "The Complete Story", ha una scena eliminata che spiega l'ananas, ma non è stata inclusa nello spettacolo vero e proprio. Le persone stavano impazzendo per queste informazioni, eppure i creatori hanno scelto di non rivelare come sia finito lì l'ananas nell'episodio. Dal momento che non è andato in onda nella serie , è ancora considerato un buco nella trama anche se abbiamo scoperto che Ted ha rubato l'ananas a casa del Capitano quella notte.



