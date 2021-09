How I Met Your Mother, i 5 colpi di scena più clamorosi

How I Met Your Mother ci ha regalato tantissimi momenti divertenti e tante risate contornate da alcuni colpi di scena davvero importanti per la narrazione. Con nove stagioni realizzate, il cast di questo spettacolo si è guadagnato un posto speciale nel cuore del pubblico che ha sofferto con loro durante alcuni dei momenti più scioccanti.

Ted Mosby (Josh Radnor), Lily Aldrin (Alyson Hannigan), Marshall Eriksen (Jason Segel), Barney Stinson (Neil Patrick Harris) e Robin Scherbatsky (Cobie Smulders) si sentivano tutti parte di una famiglia di cui, per qualche ragione, tutti volevamo far parte.

La serie ha attirato la sua giusta dose di critiche quando il suo finale ha reso l’intera trama una delle storie più disprezzate nella storia della televisione. Riviviamo insieme i più grandi colpi di scena di How I Met Your Mother.

Ted viene lasciato all’altare

La relazione di Ted e Stella non era partita nel migliore dei modi. All’inizio la donna non riusciva nemmeno a trovare il tempo per uscire con lui, poi non le piaceva Star Wars, e poi dice a Ted di trasferirsi nel New Jersey con lei. Nonostante tutto, Ted chiede a Stella di sposarlo e lei accetta.



L'ex marito di Stella entra ed esce dalla scena, ma è solo il giorno del loro matrimonio che Ted si rende conto che il marito di Stella è ancora innamorato di lei.

Ted invita comunque Tony al matrimonio e Stella, che aveva cercato di respingere i suoi sentimenti per il suo ex, finisce per scappare con lui, lasciando Ted all'altare.

La fuga di Lily

L'intera prima stagione ruota molto sulla relazione da favola di Lily e Marshall. I due si amano incondizionatamente e stanno insieme da quando erano al college. Ecco perché la decisione di Lily di lasciare Marshall e trasferirsi a San Francisco per frequentare la scuola d'arte è così scioccante, succede proprio all'inizio del loro fidanzamento ed è stato completamente inaspettato. Lily lascia Marshall inconsolabile e con il cuore spezzato, fino a quando, per fortuna, torna sui suoi passi.

Il padre di Marshall

Nella sesta stagione, dopo una divertente serata al bar, Lily si presenta con la "cattiva notizia" che il padre di Marshall è inaspettatamente morto. È una scena straziante, soprattutto perché è realizzata in modo tale da riflettere come la situazione accadrebbe nella vita reale.

Il pubblico è sbalordito dalla notizia quanto Marshall, il che la rende una delle scene più difficili da guardare nell'intera serie. Se a questo aggiungiamo il fatto che Jason Segel non era a conoscenza del risvolto di trama e quindi la sua è stata una reazione naturale, è impossibile non commuoversi.

La proposta di Barney

La proposta di matrimonio di Barney è una delle scene più indimenticabili della serie. Invece di chiedere normalmente a Robin la mano, Barney pianifica un'elaborata commedia. Fa credere a Robin che sta uscendo con la sua collega insopportabile e le fa credere che lui voglia sposare questa ragazza.

Invece, alla fine Barney fa la sua proposta a Robin sul tetto dove le fa trovare anche l’ultima pagina del Playbook con la sua ultima trovata “The Robin”. Tutto questo solo per chiedere a Robin di sposarlo. Nonostante la proposta folle, Robin dice di sì.

La morte della Madre

Nove anni di domande su chi Ted Mosby avrebbe alla fine sposato sono andati in fumo con la morte di Tracy McConnell che viene rivelata come la madre alla fine dell'ottava stagione. Ted diventa finalmente l'uomo più felice del mondo dopo aver sposato Tracy e aver avuto due figli. Tuttavia, nel finale, i produttori hanno pensato che la strada migliore da prendere per terminare lo show fosse quella di dare a Tracy una malattia terminale. Questo lascia Ted da solo e i suoi figli senza una madre, minando completamente le premesse della sitcom. Tutto perché Ted potesse finire con Robin.



Scoprite tutte le guest star apparse in How I Met Your Mother e chi doveva essere la Madre in How I Met Your Mother nei nostri approfondimenti.