How I Met Your Mother, ecco i 5 episodi più tristi della serie

How I Met Your Mother è incentrato su Ted Mosby e i suoi amici che si trovano ad affrontare la prima età adulta, raccontando in flashback ai suoi futuri figli la storia di come ha incontrato la sua futura moglie. Sebbene lo show sia noto per il suo tono leggero e divertito, non sono mancati gli episodi in grado di portare alle lacrime il pubblico.

Symphony of Illusion, Stagione 7 - Episodio 12: L'episodio è incentrato su Robin, che annuncia a Barney di essere incinta. Lo stile dell'episodio imita l'introduzione dello show, quando Robin parla ai suoi ipotetici futuri figli. L'episodio è ricordato perché include la sorprendente rivelazione che Robin non può avere figli. Nonostante fosse certa di non volere figli da tutta la vita, Robin fatica ad accettare questa notizia. Nella scena in cui Robin è visibilmente sconvolta, rendendosi conto di dover abbandonare un sogno che non sapeva di avere, Ted si dimostra uno dei più grandi sostenitori di Robin, essendo sempre presente per lei.

Recentemente, abbiamo appreso la notizia che How I Met Your Father è stato cancellato dopo appena due stagioni.

Tick, Tick, Tick, Stagione 7 - Episodio 10: Dopo che Robin e Barney hanno trascorso la notte insieme, tradendo rispettivamente Kevin e Nora, Barney si dichiara interessato a riprendere una relazione sentimentale con Robin. Sebbene Robin sia inizialmente titubante, entrambi decidono di dire la verità ai loro partner e di darsi un'altra possibilità.

Quando Barney vede Robin, inizialmente è felicissimo di vederla, finché non vede arrivare Kevin dietro di lei. Mentre le sue espressioni facciali passano dall'eccitazione alla confusione, allo shock e infine al momento della realizzazione, il tempo si ferma. In quell'infinito secondo, la vulnerabilità di Barney è testimoniata dall'espressione del suo cuore spezzato.

Vesuvius, Stagione 9 - Episodio 19: L'episodio inizia con Ted e Tracey nel 2024, mentre trascorrono insieme un weekend di vacanza. Mentre raccontano le loro relazioni precedenti, rendendosi conto di essere diventati una vecchia coppia di sposi, Ted ricorda una storia del giorno del matrimonio di Robin.

L'episodio è per lo più spensierato e racconta il comportamento di Robin e Barney il giorno del loro matrimonio. Quel giorno, inoltre, la banda si rese conto che non si sarebbero visti per un po' di tempo. Inoltre, l'episodio presenta una delle rivelazioni più tristi: i fan si sono resi conto che Ted che Tracey sanno di essere nei loro ultimi momenti insieme, in parallelo al flashback. Il momento più straziante dell'episodio è stata la battuta di Tracey: "Quale madre si perderà il matrimonio di sua figlia" seguita dall'espressione di Ted, che è stata l'unica volta in cui si è visto Ted addolorato per sua moglie.

Di recente, Cobie Smulders ha dichiarato la sua preoccupazione per i fan canadesi di How I Met Your Mother.

Last Forever (Part 1 & 2), Stagione 9 - Episodio 23 e 24: Anche se la maggior parte dei fan concorda sul fatto che lo show abbia avuto uno dei finali di serie più deludenti, l'ultimo episodio è stato comunque strappalacrime, in quanto gli spettatori hanno dato l'addio ai personaggi dello show. L'episodio presenta diversi salti temporali dopo il matrimonio di Barney e Robin, seguendo diverse tappe della relazione tra Ted e Tracey.

Allo stesso modo, dopo il divorzio di Barney e Robin, l'ultimo episodio dimostra come il gruppo si sia allontanato. Mentre Lily si trova nell'appartamento vuoto, si chiede: "La nostra amicizia è finita?", rendendosi conto che le cose non potranno mai tornare come prima. Inoltre, un momento sentito ed emozionante è stato quello in cui Barney ha incontrato per la prima volta la figlia appena nata. Mentre la guarda negli occhi, affermando: "Tutto ciò che ho e tutto ciò che sono è tuo... per sempre", l'arco caratteriale di Barney chiude il cerchio.

Bad News, Stagione 6 - Episodio 16: L'episodio è incentrato sul tentativo di Marshall e Lily di avere un figlio. Mentre decidono di chiedere un parere professionale, vengono interrotti da una visita a sorpresa dei genitori di Marshall. Sullo sfondo si vede un sottile conto alla rovescia di numeri da 50 a 1, che porta alla cattiva notizia che viene comunicata in un sorprendente colpo di scena.

Alla fine dell'episodio, Marshall è felicissimo di sapere che è in grado di avere figli. Tuttavia, la sua gioia dura poco perché Lily arriva con la brutta notizia. Dopo aver appreso che suo padre ha avuto un infarto e non ce l'ha fatta, gli occhi di Marshall esprimono come il suo mondo sia crollato in quel momento. Al di là della battuta devastante "Non sono pronto per questo", la risposta cruda, improvvisata da Jason Segel, ha reso la scena ancora più memorabile.