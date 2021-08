How I Met Your Mother, un attore di The Big Bang Theory poteva interpretare Barney

Le scelte di casting in How I Met Your Mother hanno certamente contribuito al successo della serie creata da Craig Thomas e Carter Bays. Il ruolo di Barney Stinson però poteva essere interpretato da qualcuno di diverso da Neil Patrick Harris.

Jim Parsons, conosciuto dal grande pubblico per aver interpretato Sheldon Cooper in The Big Bang Theory, ha svelato nel 2017 di non essere riuscito ad ottenere il ruolo di Barney Stinson in How I Met Your Mother.

Prima di ottenere la parte di Sheldon, Parsons ha recitato nel film La mia vita a Garden State di Zach Braff del 2004 e nella serie Giudice Amy con Amy Brenneman.



L’attore è ora produttore esecutivo e narratore per la serie spin-off Young Sheldon. Mentre The Big Bang Theory si è conclusa dopo dodici stagioni nel 2019, il suo prequel rimane un solido successo dopo quattro stagioni e la CBS ha già rinnovato Young Sheldon per altre tre stagioni.



Sheldon Cooper di Parsons è diventato ormai un personaggio iconico eppure l'attore ha rivelato durante un’intervista a The Late Late Show with James Corden di aver quasi interpretato il personaggio opposto.

La star di The Big Bang Theory ha ricordato di aver fatto un'audizione per interpretare il donnaiolo Barney Stinson in How I Met Your Mother, un ruolo alla fine ottenuto dal futuro candidato agli Emmy Neil Patrick Harris.



"La cosa divertente di questo è che ho fatto l'audizione per interpretare Barney, e ho sentito che mi sbagliavo di grosso, e sono quasi scappato urlando dalla stanza dopo aver fatto l'audizione", ha detto Parsons. “L’ho fatto e non so perché. In realtà mi hanno fatto tornare, come se fossero interessati. Non abbastanza, perché la persona giusta ha ottenuto quella parte, Neil Patrick Harris.”



Alla fine ognuno dei due attori ha ottenuto il ruolo più adatto a loro ed entrambi ci hanno regalato due personaggio indimenticabili. Se i produttori trovano la giusta corrispondenza tra ruolo e interprete, il risultato può essere pura magia e storia della tv.



