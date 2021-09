How I Met Your Mother, Barney e il suo particolare albero di Natale: l'avevate notato?

Barney Stinson occupa un posto speciale nel cuore dei fan di How I Met Your Mother. Il personaggio interpretato da Neil Patrick Harris infatti è stato forse il più amato dell’intero show grazie alle sue bizzarrie, una delle quali potrebbe esservi sfuggita.

La sitcom creata da Craig Thomas e Carter Bays, andata in onda per nove stagioni dal 2005 al 2014, seguiva Ted Mosby (Josh Radnor) mentre ci raccontava la storia di come ha incontrato la madre dei suoi figli, nel farlo però ci ha raccontato anche di tutte le avventure che ha vissuto con i suoi amici a New York, Lily Aldrin (Alyson Hannigan), Marshall Eriksen (Jason Segel), Barney Stinson (Neil Patrick Harris) e Robin Scherbatsky (Cobie Smulders).



Barney è sicuramente il personaggio più esagerato della serie, il che ha portato alcuni fan a teorizzare che potrebbe effettivamente essere intenzionalmente esagerato perché Ted è il narratore (e Ted era geloso di Barney e Robin), ma probabilmente non lo sapremo mai.

Nonostante ciò, la sua natura, i suoi tormentoni e la sua esuberanza generale sono qualità che lo rendono così popolare ed unico. Parte di ciò che rende il personaggio di Barney Stinson così affascinante è quanto sia oltraggioso ed eccessivo. I suoi trucchi magici hanno fatto la storia così come le sue commedie per rimorchiare ragazze, ma se c’è un tratto caratteristico che ci viene in mente pensando a lui è il suo amore particolarmente travolgente per gli abiti fatti su misura.

In tutta la serie, solo 12 volte abbiamo visto Barney indossare qualcosa di diverso dal suo abbigliamento standard.



Questo suo amore per i vestiti si riflette anche nel suo modo di addobbare l’albero di Natale. Infatti Barney usa cravatte verdi e rosse per decorare l’albero di Natale del suo appartamento, come potete vedere nell'immagine in calce alla notizia.



È sicuramente un ragazzo amante delle cravatte e questa particolare scelta riflette perfettamente l’indole del personaggio. Decorare l'albero è una tradizione natalizia incredibilmente comune e lui lo fa in maniera leggen...daria!



Inoltre nel dodicesimo episodio della sesta stagione intitolato Falso positivo (False Positive), Barney non riesce a decidere cosa fare con il suo bonus festivo (esagerato) dalla Goliath National Bank e mentre il suo abito di diamanti potrebbe essere stato l’abito più costoso che abbia mai indossato, non era del tutto nello spirito della festa. Lascia che sia Ted a ricordargli che il Natale è il momento in cui dare, non ricevere, e lo convince a donare alcuni dei suoi vecchi abiti a chi ne ha bisogno. Chissà se in mezzo a quegli abiti sono finite anche le decorazioni natalizie del suo albero di cravatte!



E visto che il Natale si avvicina, se un albero in stile Barney non fa per te, trovate un altro modo per dare davvero personalità al vostro albero! Siamo sicuri che Barney approverebbe.



