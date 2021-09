How I Met Your Mother, Barney Stinson era molto diverso nei piani originali

Il Barney Stinson che abbiamo conosciuto in nove stagioni di How I Met Your Mother non era quello che i creatori della serie avevano originariamente creato. Se si fossero attenuti alla prima descrizione del personaggio Barney sarebbe stato ben diverso.

L'attore Neil Patrick Harris ha vestito i panni di Barney Stinson per nove stagioni, andate in onda tra il 2005 e il 2014, ottenendo anche una serie di nomination ai premi per la sua interpretazione.

Tuttavia un retroscena interessante sulla serie ci rivela che gli sceneggiatori avevano scritto il personaggio di Barney in un modo che corrisponderebbe più a tipi di attori come Jack Black o John Belushi.



Barney si è fatto strada nelle vite di Ted Mosby (Josh Radnor), Lily Aldrin (Alyson Hannigan), Marshall Eriksen (Jason Segel) e Robin Scherbatsky (Cobie Smulders) non dando alla banda altra scelta che accettarlo. Era un abile manipolatore e un incorreggibile donnaiolo. Anche se non sono stati svelati molti dettagli sul lavoro di Barney fino alla fine della serie, era chiaro che non aveva problemi economici. Anche l'aspetto era molto importante per lui: indossava costosi abiti fatti su misura e si manteneva fisicamente in forma.

Harris non corrispondeva assolutamente all’attore che avevano originariamente immaginato per il ruolo di Barney. Nelle sceneggiature del pilot, Barney era stato descritto come un "ragazzo grosso".

Proprio per il modo in cui Barney è stato scritto nella sceneggiatura del pilot, Harris pensava di non avere alcuna possibilità di ottenere il ruolo. Tuttavia, si è scoperto che gli showrunner non erano troppo fissati su quella descrizione. Harris è stato invitato a fare un provino per il ruolo di Barney ma ha pensato che fosse solo un bel gesto dato che era amico del direttore del casting della sitcom.

L'attore quindi è andato all'audizione senza troppe pretese. Invece la sua prova ha conquistato tutti, l'audizione si è concentrata su una scena in cui Barney giocava al laser tag e Harris ha fatto un tuffo, sbattendo contro il muro. Questa mentalità spericolata ha conquistato il team creativo che alla fine lo ha scelto.



Prima che Harris ottenesse il ruolo di Barney, diversi attori hanno fatto un provino per How I Met Your Mother.. Alla fine, la scelta si è rivelata più che azzeccata e cambiare in corsa il personaggio per adattarlo alle caratteristiche di Harris è stata una mossa vincente. Inoltre, l'attore ha aggiunto una parte della sua personalità al personaggio, infatti Harris è un grande appassionato di magia e nella serie abbiamo visto spesso Barney fare alcuni trucchi memorabili, questa caratteristica è stata fedelmente cucita sul suo personaggio prendendo ispirazione dall'attore suo interprete che è anche il presidente del consiglio di amministrazione di Hollywood's Magic Castle, uno dei luoghi più prestigiosi al mondo per illusionisti e maghi.

