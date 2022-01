How I Met Your Mother, Cobie Smulders ricorda Bob Saget: 'uomo incredibilmente gentile'

L’improvvisa morte di Bob Saget ha suscitato un'ondata di tributi da Hollywood, dai suoi co-protagonisti de Gli Amici di Papà a quelli di How I Met Your Mother, sitcom in cui Saget ha prestato la sua voce al Ted Mosby del futuro. Ora anche l’attrice Cobie Smulders ha offerto il suo tributo all’attore scomparso con un post su Instagram.

Smulders ha interpretato Robin Scherbatsky nella serie tv della CBS di nove stagioni, l’attrice ha postato una foto su Instagram che la ritrae abbracciata a Bob sul red carpet di un evento e nella didascalia ha scritto: “Riposa in pace Bob. Oltre ad essere un uomo incredibilmente gentile e talentuoso, ha lavorato instancabilmente per aiutare gli altri affetti da sclerodermia. Per continuare la sua eredità segui @srfcure per saperne di più”, come potete vedere nel post in calce alla notizia.

Saget è morto a 65 anni, tutti i colleghi e gli amici che lo hanno elogiato hanno sottolineato non solo la sua arguzia, ma anche la sua gentilezza. L’attore ha interpretato il ruolo dell'amato papà single Danny Tanner nella sitcom Gli Amici di Papà, proprio la sua “figlia televisiva” Jodie Sweetin ha omaggiato Saget su Instagram con un lungo e commovente post. Smulders è solo l’ultima in ordine di tempo che ha deciso di condividere i suoi pensieri sui social per questa tragica scomparsa.