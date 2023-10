How I Met Your Mother, Cobie Smulders temeva che i canadesi potessero offendersi

Era il luglio 2019 quando Cobie Smulders creò il suo fancast di How I Met You Mother inserendo i personaggi del Marvel Cinematic Universe, e oggi, a più di quattro anni di distanza, torna a parlare della serie per un motivo in particolare: la preoccupazione che potesse offendere i canadesi.

Si riferisce in particolare agli stereotipi più comuni. "Temo che i canadesi, a volte, si sentano un po' insultati da ciò che dico nello show" ha dichiarato. "Perché in un certo senso sono offensivi. Allora dico: 'Okay, ragazzi, abbassiamo un po' i toni'".

Ha inoltre aggiunto: "Quando sono venuti da me e mi hanno detto: 'Sapete, per la seconda stagione pensiamo di rendere Robin canadese', io ho risposto soltanto: 'Okay'. L'episodio successivo è stato fantastico. Robin parlava dell'assistenza sanitaria universale nel sistema scolastico, e di moltissime altre cose altrettanto favolose... Ma l'episodio successivo... già, dalla puntata successiva in poi non abbiamo fatto altro che gettare fango sul Paese".

Classe '82, Cobie Smulders (pseudonimo di Jacoba Francisca Maria Smulders) è realmente canadese, poiché nata a Vancouver il 3 aprile 1982. Tra le serie principali a cui ha partecipato, oltre a How I Met You Mother, ricordiamo anche Agents of S.H.I.E.L.D., Una serie di sfortunati eventi e American Crime Story, a cui si aggiungono pellicole quali Unexpected, Killing Gunther e Avengers: Engdame; ma la sua popolarità deriva principalmente dallo show ideato da Craig Thomas e Carter Bays.

E voi cosa ne pensate? La scrittura del personaggio potrebbe risultare offensiva per i canadesi, oppure non risultano mai eccessive? Fatecelo sapere nei commenti!