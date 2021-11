How I Met Your Mother, il destino di Tracy era già stato anticipato?

Il fascino di How I Met Your Mother risiede nei personaggi memorabili e nella storia incredibile raccontata da Ted Mosby (Johs Radnor) su come ha conosciuto la madre dei suoi figli. Alcuni indizi sul suo destino potrebbero essere stati lasciati in giro durante le nove stagioni dello show.

Alla fine, tristemente, si scopre che la Madre Tracy McConnell è morta sei anni prima della storia di Future Ted. Tuttavia, guardando al passato, c'erano in realtà una serie di indizi che suggerivano il triste destino del personaggio. Se siete curiosi, scoprite quali sono i 5 colpi di scena di How I Met Your Mother più clamorosi nel nostro approfondimento.



Il primo indizio sul destino di Tracy (Cristin Milioti) è arrivato durante il penultimo episodio della prima stagione di How I Met Your Mother intitolato Latte scaduto (Milk). Dopo aver visitato un'agenzia per cuori solitari con servizio di matchmaking, chiamata Love Solutions, Ted è stato finalmente contattato e gli viene detto che era stato abbinato alla "donna perfetta” per lui. Alla fine, tuttavia Ted ha deciso di non incontrare la donna poiché voleva tornare a stare con Robin (Cobie Smulders). Nonostante non l'avesse incontrata, un dettaglio in particolare ha svelato che libro preferito di questa "donna perfetta" era L'amore ai tempi del colera di Gabriel García Márquez. La trama del libro avrebbe continuato a prefigurare la situazione futura tra Ted, Tracy e Robin. Inoltre Ted è stato visto leggere il libro in più occasioni anche mentre era seduto alla stazione ferroviaria di Farhampton quando incontrò per la prima volta Tracy.

Il prossimo grande indizio è arrivato nella settima stagione di How I Met Your Mother nell'episodio intitolato Grigliata al cimitero (Tailgate), in cui Marshall ha portato avanti la tradizione il giorno di Capodanno sulla tomba di suo padre. Marvin Sr. è morto l'anno prima, quindi Marshall è andato al cimitero per stare con il padre mentre sempre più persone si sono unite a lui. Mentre era lì, c'era una lapide nelle vicinanze che diceva semplicemente "Madre", come potete vedere nella foto in calce alla notizia. La parola non è rara su una lapide, ma senza nessun altro nome accanto sembrava che fosse un suggerimento ben pianificato dagli showrunner riguardo a ciò che sarebbe successo alla sfortunata Tracy, morta a causa di una malattia sconosciuta.



Scoprite nel nostro approfondimento che fine ha fatto il cast di How I Met Your Mother e fateci sapere nei commenti se avevate notato qualche altro grande indizio sul destino di Tracy!