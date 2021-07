How I Met Your Mother e il dilemma dello spazzolino: qualcosa non torna

I fan di How I Met Your Mother hanno adorato guardare Ted Mosby (Josh Radnor) raccontare la storia di come ha incontrato la madre dei suoi figli. Vedere anche la crescita e lo sviluppo dei suoi più cari amici è stato solo un ulteriore vantaggio per il pubblico, tuttavia i più attenti hanno notato delle piccole incongruenze nello show.

In effetti, ci sono alcune discrepanze che hanno influenzato gli archi e la trama narrativa di alcuni personaggi, specialmente di Lily (Alyson Hannigan). Ma ciò di cui vogliamo parlarvi oggi può essere definito semplicemente come un piccolo errore di continuità, che può essere perdonato date le nove stagioni realizzate tra il 2005 e il 2014.



Nel quattordicesimo episodio della quinta stagione intitolato La settimana perfetta (The Perfect Week), Lily e Marshall (Jason Segel) informano Ted e Robin (Cobie Smulders) che la loro uscita con un’altra coppia non è finita bene.

I due hanno candidamente ammesso di aver condiviso uno spazzolino da denti per anni e Ted arriva alla sfortunata e spiacevole conclusione che anche lui lo condivideva con loro quando vivevano insieme nell’appartamento sopra il MacLaren's Pub, ritenendo che quello presente in bagno fosse il suo e che Lily e Marshall tenessero il loro in camera da letto. Non solo, anche Robin lo aveva utilizzato nel periodo in cui faceva coppia con Ted. Insomma, una scoperta davvero disgustosa per tutti i nostri amati protagonisti.

Tuttavia, alcuni fan si sono accorti che Marshall e Lily sono stati visti lavarsi i denti con due spazzolini diversi nel quattordicesimo episodio della prima stagione intitolato La prima volta (Zip, Zip, Zip), come potete vedere anche nel frame in calce alla notizia.

Deduciamo quindi che i due o hanno iniziato a condividere lo spazzolino dopo essere tornati insieme nella seconda stagione o gli sceneggiatori si sono semplicemente dimenticati della scena precedente. Voi che cosa ne pensate? Avevate notato questo particolare? Fatecelo sapere nei commenti!



