How I Met Your Mother: la duchessa Meghan esamina una scena di Barney nel suo podcast

Nell'ultimo episodio del suo podcast Archetypes, la duchessa del Sussex ha parlato di coloro che utilizzano spesso delle etichette potenzialmente dannose per descrivere le donne, prendendo in esame in un primo momento Jordan Peterson e in seguito una celebre scena di How I Met Your Mother.

Per chi non lo sapesse, Jordan Peterson è uno psicologo, diventato celebre grazie alle sue lezioni condivise su YouTube e che ha recentemente ispirato il villain di Don't Worry Darling, l'ultimo film di Olivia Wilde. La figlia di Peterson, Mikhaila, ha contestato la regista in un Tweet, poi rimosso, al quale la Wilde non ha mai risposto.

In questo caso, la duchessa Meghan si è concentrata su una dichiarazione fatta da Peterson, discutendo di come etichette come "pazza" possano essere dannose per le donne. In studio erano ospiti le attrici Jenny Slate, Deepika Padukone e Constance Wu, che hanno recentemente condiviso di essere state molestate sessualmente sul set di "Fresh Off the Boat".

Successivamente, Meghan ha preso in esame una clip del personaggio di Barney, interpretato da Neil Patrick Harris nella popolare sitcom How I Met Your Mother. Nella scena in questione, Barney sostiene la teoria della "scala pazza-gnocca", e dice: "A una ragazza è permesso essere pazza, purché sia ​​ugualmente sexy". La contessa ha concluso sostenendo come questa definizione vada a "denigrare e a limitare un certo tipo di esperienze".

