How I Met Your Mother, Jimmy Kimmel si commuove ricordando Bob Saget: "era il più dolce"

Non si ferma l’ondata di messaggi e di amore nei confronti di Bob Saget, attore improvvisamente scomparso il 9 gennaio all’età di 65 anni. Jimmy Kimmel si è unito a coloro che hanno voluto dedicare un omaggio all'artista scomparso, noto per il suo ruolo in Gli Amici di Papà e How I Met Your Mother.

Kimmel ha ricordato in lacrime il defunto comico, come potete vedere nel video qui sopra, il conduttore ha detto di aver provato a registrare il messaggio 14 volte perché troppo commosso per proseguire.



"Se avete letto qualcosa su Bob online ieri sera e se avete letto qualcuno dei tanti pensieri e omaggi di persone che lo conoscevano personalmente, una parola che è saltata fuori spesso è stata 'il più dolce'. E Bob era davvero il più dolce. Era il più dolce amico, e il motivo per cui la gente lo ha scritto è perché è vero. È la parola migliore. Se devo scegliere una parola per descriverlo, era proprio così: il più dolce.”

Saget è stato trovato morto nella sua stanza d'albergo di Orlando in cui si trovava per il suo tour nazionale. Le autorità hanno confermato che non sono state trovate droghe durante l’autopsia.



Kimmel ha continuato: “Ho così tanti messaggi ed e-mail gentili e di supporto da parte di Bob. Aveva sempre un complimento per tutti. A volte scriveva solo per dirmi che mi voleva bene, e so che lo ha fatto per molte persone. Era così divertente, e non sto parlando de ‘Gli Amici di Papà’ o dei video casalinghi o di cabaret o film. Voglio dire divertente per davvero. Quando andavi a una festa e vedevi Bob e sua moglie Kelly nell'angolo, andavi direttamente da loro e restavi il più a lungo possibile, perché aveva qualcosa di divertente da dire su tutto e niente di negativo da dire su nessuno. Mai. C'erano persone che non gli piacevano, se lo teneva per sé. A differenza di me, era una brava persona".



Kimmel ha anche parlato dell’impegno di Saget nel raccogliere fondi per combattere una malattia rara chiamata sclerodermia, di cui ha parlato anche Cobie Smulders nel suo omaggio a Saget. Kimmel ha aggiunto che la sera prima stava rileggendo alcune e-mail di Saget e una di queste riguardava i loro figli.



“Quando mio figlio era in ospedale, Bob mi è stato vicino ed è venuto spesso in ospedale. Voglio mandare tutto il mio amore alle sue figlie, a sua moglie Kelly e ai suoi amici che lo amavano così tanto. Era molto gentile con tutti e non ha mai avuto problemi a dirti che ti voleva bene e che cosa significavi per lui".



Kimmel ha concluso questo suo sentito e commosso tributo con una clip di Saget e del suo co-protagonista de Gli Amici di Papà John Stamos nel suo show.