How I Met Your Mother, Josh Radnor ricorda Bob Saget: 'La sua voce sempre nella mia testa'

La morte di Bob Saget ha suscitato grande commozione nel mondo dello spettacolo: non si contano gli esponenti dello star system accorsi in massa a ricordare l'amatissimo attore che fino a pochi anni fa aveva prestato la voce al Ted Mosby del futuro in How I Met Your Mother, alternandosi con il suo alter-ego del presente interpretato da Josh Radnor.

Proprio Radnor ha voluto ricordare il suo compianto collega tramite un sentito post su Twitter: "Bob Saget è stato il me 'anziano' per nove anni in How I Met Your Mother. Era una delle persone più gentili, amabili e divertenti al mondo. Una delle persone con cui era più facile avere a che fare. Umano tra gli umani. Agli inizi di HIMYM soffrivo un sacco la sindrome dell'impostore, temevo che sarei stato scoperto, preso a calci e mandato a casa. Ma quando incontrai Bob Saget durante quei primi giorni mi disse di star studiando le mie performance per far sì che la sua voce fosse quanto più adatta possibile" sono state le parole dell'attore.

Radnor ha poi proseguito: "Quest'uomo che mi ero goduto in TV per tanti anni era lì a dirmi che avevo tutto il diritto di essere lì ed interpretare quel personaggio... Non posso spiegarvi quanto significato abbiano avuto le sue parole per me (a dirla tutta fece anche alcune battute che non posso ripetere qui o in compagnia di persone educate). Abbiamo stretto un legame davvero speciale, sin dal primo giorno di riprese, e non abbiamo mai smesso di tenerci in contatto, anche dopo HIMYM. Abbiamo sempre trovato il modo di andare a cena almeno una volta l'anno e andavamo sempre a vedere i rispettivi spettacoli a Broadway".

"Ci volevamo bene e l'abbiamo sempre dimostrato l'un l'altro. Sono infinitamente grato ad HIMYM per aver fatto entrare Bob Saget nella mia vita. Sentirò la sua voce nella mia testa per il resto dei miei giorni" ha quindi concluso l'attore. Recentemente, ricordiamo, proprio Josh Radnor era tornato a parlare delle critiche al finale di How I Met Your Mother.