How I Met Your Mother, Marshall ha catturato il Mostro di Loch Ness? Ecco la risposta!

Marshall Eriksen (Jason Segel) di How I Met Your Mother è sempre stato ossessionato dal mostro di Loch Ness, spesso al centro di divertenti gag durante le nove stagioni dello show, ma alla fine il nostro Marshall è riuscito nell’impresa di catturarlo?

Un brillante easter egg ci conferma che sì, Marshall ha trovato il mostro di Loch Ness. La risposta è stata mostrata attraverso una scena flash forward nella terza stagione della sitcom.



L'ossessione di Marshall per le creature misteriose e gli esseri soprannaturali è stata menzionata fin dalla prima stagione, precisamente dall’episodio sette intitolato Questione di compatibilità (Matchmaker).

Marshall e Robin (Cobie Smulders) discutono sulle loro convinzioni sul soprannaturale dopo l'incidente dello scaratopo nell’appartamento di Ted.

Robin paragona la bestia a miti come il mostro di Loch Ness, il che offende molto Marshall. Ha sempre avuto un interesse per strani fenomeni come Loch Ness, Bigfoot e l'Area 51. Marshall si riferiva persino al mostro di Loch Ness come "Nessie" poiché pensava che la creatura non dovesse essere classificata come un mostro.

Questa non è stata certo l'ultima volta che Nessie è stata protagonista di How I Met Your Mother. Dopo che Marshall e Lily (Alyson Hannigan) si sono sposati nel finale della seconda stagione, il duo è andato in luna di miele in Scozia, proprio per cercare Nessie.

Inizialmente avrebbero dovuto dedicare solo un giorno alla caccia di Nessie, ma l'ossessione di Marshall ha cambiato i piani della loro luna di miele. Il viaggio è stato successivamente ritenuto un successo perché un'immagine incorniciata di Nessie compare nell'episodio della terza stagione intitolato La Lettera (We're Not From Here), rivelando che Marshall ha effettivamente trovato il mostro di Loch Ness.

Nell’ufficio del Marshall del futuro ci viene mostrato un ritaglio di giornale appeso al muro con il titolo: "NYC Lawyer Captures Nessie", potete vedere l’immagine in calce alla notizia.



La vera caccia a Nessie è stata descritta attraverso una serie di scene presenti nel DVD della terza stagione intitolate "Lily and Marshall's Honeymoon Videos" che raccontano il viaggio della coppia in Scozia.

Il duo, come detto, aveva programmato di trascorrere un giorno a Loch Ness ma mentre i giorni passavano, Marshall e Lily non si muovevano da lì. Marshall si rifiutò addirittura di lasciare Loch Ness senza vedere Nessie. Col passare dei giorni, Lily si arrabbiò comprensibilmente sempre di più con il suo novello sposto mentre perdevano il resto del loro viaggio indimenticabile.

Al decimo giorno, Lily prese la macchina e se ne andò, e Marshall la inseguì. Presumibilmente la raggiunse perché nel video successivo, la coppia aveva deciso di rimanere in Scozia per una settimana in più, ma Lily doveva decidere il loro itinerario.

Secondo il giornale, Marshall deve aver catturato Nessie davanti alla telecamera durante un certo punto del loro viaggio. Se How I Met Your Mother ci avesse anche mostrato la reazione di Robin alla vera esistenza della creatura e alla cattura sarebbe stata un’aggiunta davvero epica.



