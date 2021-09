How I Met Your Mother, quando Britney Spears salvò la serie dalla cancellazione

How I Met Your Mother è tra le sitcom più amate di sempre ma ha rischiato di essere cancellata prima della sua naturale fine e a salvarla, inconsapevolmente, è stata la guest star che ha debuttato nella terza stagione: Britney Spears.

È stato il suo tempestivo intervento che ha contribuito a salvare questa sitcom dall'orlo dell'estinzione, aprendo la strada a una lunga corsa di nove stagioni sulla CBS.



How I Met Your Mother racconta la storia di un uomo, Ted Mosby (Josh Radnor) che spiega ai suoi figli come ha incontrato la loro madre attraverso flashback della sua vita a New York con i suoi amici Robin (Cobie Smulders), Lily Aldrin (Allyson Hannigan), Barney Stinson (Neil Patrick Harris) e Marshall Eriksen (Jason Segel).



Lo spettacolo è andato in onda dal 2005 al 2014. Nel finale, viene rivelato che la madre dei bambini è morta e i figli di Ted lo esortano a tornare con la loro "zia" Robin. Lo show ha ospitato nel corso degli anni numerosi cameo di guest star del mondo dello spettacolo incluso quello della cantante di One More Time.



In un'intervista con E! Online, il co-creatore della serie Carter Bays ha affermato che la Spears ha richiesto un ruolo nello show e ha finito per interpretare un personaggio di nome Abby, una segretaria innamorata di Ted.



“Abbiamo ricevuto una chiamata poche settimane dopo la fine dello sciopero degli sceneggiatori, dicendo che Britney Spears voleva essere nel nostro show. E voleva specificamente essere nell'episodio "Ten Sessions" (Dieci sedute 3x13), che ci ha fatto venire un brivido lungo la schiena, perché è quello in cui incontriamo Stella per la prima volta”.



Bays ha continuato dicendo che non è stato subito convinto dell'idea, volendo scegliere un’attrice più esperta:



“Ho subito immaginato Britney nel ruolo di Stella e ho avuto un piccolo attacco di panico, perché è un ruolo così importante e aveva bisogno di un'attrice esperta come Sarah Chalke. Ma a suo merito, a Britney piaceva il personaggio di Abby e voleva interpretare quella parte. Quindi abbiamo detto “certo!””



Tuttavia, la Spears ha fatto molto di più che apparire nello show, potrebbe di fatto averlo salvato. Quando il suo cameo è andato in onda era ancora una megastar internazionale all'apice del successo mentre lo spettacolo era in onda solo da tre stagioni e non godeva di buoni ascolti in quel periodo.



Sebbene la Spears non fosse un'attrice esperta ha fatto un ottimo lavoro secondo i fan e ha anche contribuito ad attirare spettatori e interesse, poiché associare il suo marchio alla serie ha contribuito a attirare l'attenzione sulle avventure di Ted.



Secondo Bays, la Spears ha avuto un ruolo importante nel rendere lo spettacolo più popolare:



“E perbacco ha messo il nostro spettacolo sulla via. Non può essere sopravvalutato. Britney Spears ci ha salvato dall'essere di nuovo in bolla. Grazie Britney!”



È interessante notare che l'ingresso della Spears nel cast sia passato dall'essere una fonte di ansia per il team creativo dello show a qualcosa che ha contribuito a portare la serie a un'estrema popolarità e tra le più amate di sempre.



Scoprite i 5 buchi di trama più gravi di How I Met Your Mother e tutto ciò che How I Met Your Mother ha "copiato" da Friends nei nostri approfondimenti.